الصدارة الخليجية تغازل العين أمام زاخو

يخوض فريق العين اختباراً حاسماً في مشواره بدوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم، حين يستضيف، اليوم، في الساعة 18:30، ضيفه زاخو العراقي على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات، في مواجهة قد ترسم ملامح المتأهلين مبكراً إلى الدور نصف النهائي.

ويدخل «الزعيم» اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، بعد تحقيقه انتصارين متتاليين في الجولتين الأولى والثانية، مقابل خسارة واحدة جاءت أمام زاخو ذاته في الجولة الماضية.

وكان العين قد استهل مشواره بفوز كبير على سترة البحريني 4-1 في أبوظبي، قبل أن يعود بانتصار ثمين من الكويت على حساب القادسية بنتيجة 1-0، ما منحه موقعاً تنافسياً قوياً في سباق التأهل.

ويواصل ممثل الكرة الإماراتية في البطولة الخليجية الاعتماد على تشكيلته الرديفة، بقيادة المدرب الإيطالي ماتيو لومباردو، في ظل تركيز الجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة الصربي فلاديمير إيفيتش، على الاستحقاقات المحلية، حيث يتصدر الفريق جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، إلى جانب بلوغه نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

في المقابل، يدخل زاخو المواجهة متصدراً للمجموعة برصيد سبع نقاط، بوصفه المنافس الأبرز للعين على القمة.