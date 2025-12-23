الفجيرة يتصدر بطولة الاتحاد لسباحة الناشئين والعمومي بـ 60 ميدالية

تصدّر نادي الفجيرة جدول الميداليات بطولة الاتحاد للسباحة للناشئين والعمومي بحصده 60 ميدالية، يليه الوصل (49 ميدالية)، ثم نادي أبوظبي للرياضات المائية (34 ميدالية)، فيما سجل نادي المدام مشاركة أولى لافتة بأكثر من 10 سباحين.

وكان اتحاد الرياضات المائية قد اختتم منافسات الأسبوع الأول من البطولة، التي تقام ضمن خطة بطولات الموسم الرياضي، بمشاركة 203 سباحين، يمثلون 11 نادياً.

وعلى مستوى الترتيب العام للمراحل العمرية، توّج نادي الوصل بالمركز الأول في مرحلة 12-13 سنة، فيما سيطر نادي الفجيرة على المركز الأول في مرحلتي 14-15 سنة و16-17 سنة، وجاء نادي أبوظبي للرياضات المائية ضمن المراكز الثلاثة الأولى في جميع المراحل.

كما شهدت البطولة تتويج عدد من السباحين بجوائز فردية مميزة، أبرزهم سيف جمعان، وعبدالله العامري، وعيد الموجاني، تقديراً لتألقهم وتحقيقهم أفضل الأرقام في فئاتهم العمرية.

وتوج الفائزين عضو لجنة تسيير الأعمال في اتحاد الإمارات للرياضات المائية، العقيد محمد بوشهاب، الذي أشاد بالمستوى الفني والتنظيمي للبطولة، وقال في تصريحات صحافية: «بطولة الاتحاد تمثل محطة أساسية لاكتشاف وتطوير المواهب».

ومن المقرر أن تُستكمل منافسات البطولة بإقامة سباقات مرحلة 11 سنة والعمومي، يومَي السبت والأحد المقبلين، وسط توقعات بمزيد من الإثارة والمنافسة.