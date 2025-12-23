زهرة الهاشمي تزيّن «الأثقال» الإماراتية بـ «برونزيتين» في «غرب آسيا»

دشّن المنتخب الوطني لرفع الأثقال مشاركته في بطولة غرب آسيا بالدوحة، بحصد برونزيتين للاعبة المنتخب ونادي أبوظبي، زهرة الهاشمي، في وزن 53 كغم.

ويشارك المنتخب الوطني في بطولات غرب آسيا والعرب وكأس قطر، لفئات الناشئين والشباب والكبار في الدوحة، وتختتم غداً.

وقالت الهاشمي في تصريحات صحافية: «إن الفوز ببرونزيتين في البطولة دافع قوي نحو المزيد من الإنجازات للمنتخب، بدعم مجلس إدارة الاتحاد، ونادي أبوظبي لرفع الأثقال».

من جهته، قال المدير التنفيذي لنادي أبوظبي، ناصر خميس المحيربي: «إن اللاعبة زهرة الهاشمي قدمت مستوى قوياً في البطولة، توجته بالحصول على برونزيتين».

بدوره، وصف عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية، حمد جمعة العجمي، الفوز بالبرونزيتين بأنه «بداية محفزة للاعبي ولاعبات المنتخب على مستوى الناشئين والشباب والكبار، لاسيما أنها تشهد منافسات قوية من 20 دولة، إضافة إلى ما تمثله من قيمة مهمة في تعزيز مكتسبات المنتخبات الوطنية من الخبرات التنافسية».