نادي بني ياس: قضية «فيفا» تتعلق بمستحقات مالية بـ 1468 دولاراً

كشف نادي بني ياس عن تفاصيل إدراج اسمه ضمن قوائم الحظر المؤقت للتسجيل على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مؤكداً في بيان صحافي أن القضية تتعلق بمستحقات مالية محدودة بمبلغ بسيط قيمته 1468 دولاراً، وأن الإجراءات المتخذة حالياً ذات طابع إداري بحت، ومن المتوقع إغلاق الملف خلال أيام عمل قليلة.

وكان «فيفا» قد أعلن عبر موقعه الرسمي أن نادي بني ياس سيُمنع من إبرام أي صفقات خلال ثلاث فترات انتقال متتالية، ما يعني حرمانه من المشاركة في فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق في 13 يناير وتستمر حتى التاسع من فبراير المقبلين، إضافة إلى فترة الانتقالات الصيفية لعام 2026، والشتوية في مطلع عام 2027.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أن قائمة حظر التسجيل الصادرة عنه، والتي تضم عدداً كبيراً من الأندية حول العالم، تُعد مصدراً حيوياً لمجتمع كرة القدم، نظراً لما تتضمنه من بيانات تفصيلية عن الأندية التي تواجه حاليا قرارات حظر تسجيل لاعبين جدد صادرة عن «فيفا».

وذكر النادي، في البيان الذي تسلمته «الإمارات اليوم»، أن المبلغ محل الخلاف مرتبط بمساعد مدرب سابق تم إنهاء التعاقد معه بسبب عدم التزامه بواجباته الوظيفية وتغيبه المتكرر عن العمل، موضحاً أن المستحقات تخص بضعة أيام قضاها المدرب في الدولة قبل نهاية مهامه.

وأكد بني ياس أنه قام بسداد المبلغ بالكامل، وتحويله إلى الحساب البنكي الشخصي للمدرب داخل الدولة فور استحقاقه، مع إرفاق إثباتات التحويل الرسمية، إلا أن الأخير لجأ لاحقاً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم مطالبا بالحصول على راتب ستة أشهر كاملة.

وأشار النادي إلى أن لجنة فض المنازعات في «فيفا» أيدت موقفه، ولم تعتمد سوى مستحقات سبعة أيام فقط، وهي القيمة التي سبق سدادها بالفعل (1468 دولاراً)، ما يعني رفض المطالبات الإضافية التي تقدم بها المدرب.

وبحسب البيان، فقد تقدم بني ياس بمذكرة توضيحية مدعّمة بجميع المستندات المالية والقانونية اللازمة، مؤكداً أن رفع الحظر سيتم فور استكمال الإجراءات الإدارية الروتينية لدى «فيفا»، وهو ما تم إبلاغ النادي به رسمياً.

وفي هذا السياق، شدد النادي على التزامه الكامل بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم وبالقوانين المنظمة للعمل الاحترافي، مشدداً على أن سجله خالٍ من أي مخالفات تنظيمية أو مالية، وأنه يلتزم دائما بمبادئ الامتثال والشفافية.

وأعرب بني ياس عن استغرابه من الطريقة التي جرى بها تناول الموضوع في بعض وسائل الإعلام، معتبراً أن القضية تم تضخيمها دون الرجوع إلى إدارة النادي أو التحقق من تفاصيلها، رغم أن أصل الخلاف لا يتجاوز مبلغاً بسيطاً تم دفعه مسبقاً.

وختم النادي بيانه بالتأكيد على أنه سيباشر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك التقدم بشكوى رسمية إلى اتحاد الإمارات لكرة القدم، على خلفية ما وصفه بالتشهير الذي طال سمعته، مجدداً طمأنة جماهيره بأن القضية لن تؤثر على استقرار الفريق أو مسيرته الرياضية.

يُذكر أن نادي بني ياس يُعد النادي الوحيد من أندية دوري أدنوك للمحترفين المدرج في هذه القائمة التي تضم أيضاً أندية أخرى داخل الدولة، من بينها نادي الغربية وفليتوود يونايتد، اللذان ينشطان في دوري الدرجتين الثانية والثالثة.

