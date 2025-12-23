«دبــــي للسلة» يعود من أوروبا بعد أسبوع استثنائي

اختتم فريق دبي لكرة السلة أسبوعاً استثنائياً خارج أرضه، بتحقيقه انتصارين بارزين على الساحة الأوروبية، وذلك قبل عودته إلى أرضه في صالة كوكاكولا أرينا، اليوم، لخوض الجولة الـ18 من منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة.

واستهل الفريق عطلة نهاية الأسبوع بفوز مميز في إسطنبول على حساب أنادولو إفيس بنتيجة 80-76، الجمعة الماضية، قبل أن ينتقل إلى بودغوريتسا ليواصل نتائجه المثالية في الدوري الأدرياتيكي، محققاً فوزاً مستحقاً على إس سي ديربي بنتيجة 80-67، أول من أمس.

وشهدت مواجهة أنادولو إفيس في الدوري الأوروبي اختباراً حقيقياً لصلابة فريق دبي لكرة السلة، حيث كان متأخراً بفارق سلة في منتصف الربع الثالث، قبل أن يعود بأسلوب هادئ ومنضبط، محافظاً على تركيزه في ربع أخير حاسم.

وبعد أقل من 48 ساعة، تحوّل التركيز إلى منافسات الدوري الأدرياتيكي، حيث واصل فريق دبي لكرة السلة انطلاقته المثالية في المجموعة الأولى محققاً فوزه التاسع على التوالي، وأمام إس سي ديربي في بودغوريتسا، امتص الفريق ضغط البداية قبل أن يفرض سيطرته تدريجياً بفضل الانضباط الدفاعي والتنفيذ الفعّال، وشكّل التفوق الواضح بعد الاستراحة نقطة تحول في المباراة، ما أتاح للفريق إدارة الدقائق الأخيرة بثقة، والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، كالفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة في الدوري، ويعود فريق دبي لكرة السلة إلى الدولة لخوض مواجهة احتفالية مرتقبة ضمن منافسات الدوري الأوروبي، حيث يستضيف، في الساعة الثامنة من مساء اليوم، العملاق الإيطالي «إي إيه 7 إمبوريو أرماني ميلانو» بصالة كوكاكولا أرينا في دبي.