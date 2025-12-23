مسري: المنتخب تطور دفاعياً وهجومياً خلال كأس العرب

قال اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني، علي مسري الظاهري، إن من أهم مكاسب المنتخب في كأس العرب 2025، التي اختتمت أخيراً في الدوحة، ظهور تطور كبير من حيث الشكل الفني للمنتخب في الحالتين الدفاعية والهجومية، متمنياً المحافظة على هذه المكاسب الفنية من خلال خوض مباريات ودية مع منتخبات ذات تصنيف عالٍ، لافتاً إلى أنه يتمنى أيضاً ضم خمسة لاعبين إلى الأبيض هم: مهاجم البطائح الفارو دي أوليفيرا، ولاعب عجمان ليذييري سيلفا، وبني ياس ماكنزي هانت، والنصر زايد الزعابي، والجزيرة محمد ربيع.

وقال علي مسري لـ«الإمارات اليوم» إن المكاسب الفنية للمنتخب تمثلت في أن اللاعب ساشا كمدافع أساسي صنع توازناً كبيراً في خط الدفاع وعالج مشكلة الكرات العالية والالتحامات الفردية والخروج بالكرة، إضافة إلى ثبات المستوى الفني لكل من روبين وبيمنتا طوال مباريات البطولة.

وحل المنتخب وفقاً لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في المركز الثالث في كأس العرب مناصفة مع المنتخب السعودي، بعد قرار الحكم إلغاء المباراة بسبب الأحوال الجوية، علماً بأن نتيجة الشوط الأول في المباراة انتهت بالتعادل السلبي.

وينتظر الشارع الرياضي قيام اتحاد الكرة بعقد جلسة مع الجهازين الفني والإداري للمنتخب لتقييم مسيرة المنتخب في الفترة المقبلة، خصوصاً في أعقاب الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم 2026 رغم أنه سنحت له أكثر من فرصة لتحقيق هذا الحلم.

وأردف: «بالنسبة لوسط الملعب فإن وجود عصام فايز عالج المشكلة التي عانى منها كوزمين في المنتخب، وهي بناء الهجمة واسترجاع الكرة، حيث قدم عصام مستوى أقنع كوزمين بأحقيته لاعباً أساسياً، وعلى صعيد خط الهجوم فإن برونو أوليفيرا ويحيى الغساني يعتبران أيضاً من أهم المكاسب في البطولة نظراً للأداء الفني الذي تميزا بها رغم عدم مشاركتهما مع ناديهما أساسيين إلا أنهما مثلا نجوماً ومكاسب للمنتخب».

وأشار علي مسري إلى أن المستوى البدني والخططي تطور للمنتخب، خصوصاً أمام الأردن ومصر والجزائر وحتى المغرب، وذلك من خلال الالتحامات واسترجاع الكرة والسرعات والتمركز الصحيح وقوة الشخصية في العودة بالنتيجة بعد التأخر في مباراتين أمام الأردن والجزائر.