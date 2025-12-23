خسارة "غير مؤثرة" للوحدة أمام الغرافة القطري في "نخبة" أبطال آسيا

تلقّى الوحدة خسارته الأولى في دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، اليوم الإثنين، أمام الغرافة القطري بهدف دون مقابل، ضمن مباريات الجولة السادسة، على استاد ثاني بن جاسم في الدوحة.

ولم تؤثر هذه الخسارة على مشوار «العنابي» في البطولة، بعدما حسم تأهله منذ الجولة الماضية، إلا أنه تراجع إلى المركز الرابع في ترتيب مجموعة غرب آسيا، ليبقى رصيده عند 13 نقطة.

وبعد شوط أول هادئ لم يشهد سوى كرة ارتدت من عارضة الوحدة، جاء الشوط الثاني مثيراً في تفاصيله، إذ تعرّض الحارس محمد الشامسي لبطاقة حمراء مباشرة بعد عرقلته كومان، إلا أن ياسين براهيمي سدد الكرة في العارضة قبل أن تخرج خارج الملعب.

وعادت الأمور إلى طبيعتها بعد طرد لاعب الغرافة ديم تراوري، إثر حصوله على بطاقتين صفراوين، إلا أن الدقائق الأخيرة حملت أخباراً غير سارة لـ«العنابي»، الذي استقبل هدفاً قاتلاً بسبب خطأ دفاعي، استثمره سيدو سانو ووضع الكرة في الشباك عند الدقيقة 87.