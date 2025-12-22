الشارقة يخسر أمام الهلال السعودي.. وحسابات تأهله الآسيوي تتعقّد

تعرض الشارقة للخسارة على أرضه أمام الهلال السعودي بهدف دون مقابل، اليوم الإثنين ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، لتتعقد حسابات "الملك" في سباق التأهل إلى الدور ربع النهائي، بعدما تجمّد رصيده عند 7 نقاط مكتفيًا بالمركز السابع مؤقتا، في حين واصل الهلال صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة (18 نقطة)، رغم خوضه اللقاء من دون لاعبيه الدوليين.

ولم يتمكن "الملك" من الفوز في الظهور الأول لمدربه البرتغالي جوزيه مورايس الذي تعاقد معه النادي خلفاً للصربي ميلوش.

جاءت بداية المباراة هادئة من الطرفين، قبل أن يسجل الهلال أولى محاولاته الخطرة عبر مالكوم، إلا أن تدخل شاهين عبد الرحمن حال دون ذلك وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية "11".

وبعدها بدقائق، أهدر ليوناردو فرصة محققة للتسجيل بعدما ارتدت تسديدة من الحارس عادل الحوسني، ليضع الكرة مباشرة في مكان تمركز الحارس (15).

وواصل الفريق السعودي ضغطه الهجومي، حيث أطلق نونيز تسديدة قوية من الجهة اليسرى مرت بمحاذاة القائم في الدقيقة 21، وسط غياب الرد الهجومي المنتظر من الشارقة.

وجاء التهديد الحقيقي الأول لأصحاب الأرض عند الدقيقة 28، عندما انفرد كايو لوكاس بالمرمى، لكنه سدد في أقدام الحارس.

وشهدت الدقيقة 33 إثارة كبيرة بعدما سجل كورنادو هدفًا من زاوية صعبة داخل منطقة الجزاء، غير أن الحكم القطري سلمان فلاحي ألغى الهدف بداعي التسلل، بناءً على إشارة مساعده.

وتألق عادل الحوسني في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، بتصديه لانفراد نونيز، قبل أن يعود ويبعد تسديدة كانسيلو من الكرة المرتدة، محافظًا على التعادل السلبي في الشوط الاول.

ومع انطلاقة الحصة الثانية، ظهر الشارقة بصورة أفضل وفرض ضغطًا هجوميًا، إذ هدد مرمى محمد الربيعي في أكثر من مناسبة، أبرزها تسديدة قوية من عثمان كامارا تصدى لها الحارس، قبل أن يُبعد ركلة قوية أخرى لماجد سرور إلى ركنية بعد دقيقتين، "58".

ورغم البداية الإيجابية، تراجع أداء الشارقة بشكل ملحوظ بعد الدقيقة 60، ليفرض الهلال حصارًا متواصلًا على مناطق أصحاب الأرض، كاد أن يسفر عن هدف لولا تدخل ماجد سرور.

وفي اللحظات الأخيرة. وأثمر الضغط الهلالي في الدقيقة 81 عن هدف المباراة الوحيد، عندما استقبل مالكوم الكرة داخل منطقة الجزاء دون مضايقة، وسددها بإتقان في الزاوية اليسرى العليا لمرمى الشارقة.