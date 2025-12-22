موسم استثنائي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالثنائية العالمية لـ"الفورمولا 1" و"إكس كات"

أكد رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الدكتور أحمد سعيد بن مسحار أن الإنجاز التاريخي الذي حققه فريق فيكتوري بفوزه بثنائية ألقاب بطولتي العالم للزوارق السريعة لفئتي "الفورمولا وان" و"إكس كات" هذا الموسم، يعتبر ثمرة رؤية حكيمة من القيادة الرشيدة، والدعم اللامحدود والرعاية والتوجيهات التي رسمت منهاج عمل الفريق وتطلعاته المستقبلية ووفرت له كافة الإمكانيات لتحقيق هذا النجاح، وكذلك إلى حرص القيادة الرشيدة على تمكين أبناء الوطن في جميع المجالات للتمثيل المشرف والصعود على أعلى منصات التتويج العالمية.

وأهدى أحمد سعيد بن مسحار الإنجاز إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس دبي الرياضي.

وأضاف:" تؤكد الإنجازات الرياضية العالمية لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وفريق الفيكتوري، أن رؤية قادتنا حفظهم الله، هي حجر الأساس بترسيخ استراتيجية تقوم على رفع سقف الطموحات لأقصى حدود دائماً، والحضور بقوة في المنافسات الدولية في جميع المواسم، وذلك عبر الاستثمار في المواهب والبناء على الإنجازات التاريخية لفريق الفيكتوري صاحب الريادة محلياً وعالمياً على مدار عقود من الزمن، الذي أصبح خلالها من الرموز الرياضية لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي على وجه الخصوص، وسفيراً رفيع المستوي للتميز ورفع علم الدولة عالياً في المحافل العالمية".

ونجح فريق الفيكتوري في إكمال تفوقه هذا الموسم، بحسم اللقب العالمي لبطولة الفورمولا وان للمرة الأولى في تاريخه، عقب ختام جائزة الشارقة الكبرى الأحد، بمشاركة أفضل الفرق والمتسابقين من حول العالم، وكان النجاح مضاعفاً بحسم لقبي الفرق، وأيضاً لقب السائقين بواسطة شون تورونتي قائد زورق فيكتوري 4. كما أن فريق الفيكتوري استعاد لقب بطولة العالم للزوارق السريعة فئة إكس كات، بعد ختام منافسات جائزة دبي الكبرى التي أقيمت الأسبوع الماضي على شواطئ جميرا دبي، بقيادة السائقين الإماراتيين سالم العديدي وعيسى آل علي على متن زورق فيكتوري 7.

وثمن ابن مسحار، جهود فرق العمل في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذي يتولى إدارة فريق الفيكتوري، وكافة العاملين في الفريق من أجهزة إدارية وفنية، الذين نجحوا في ترجمة توجيهات مجلس الإدارة وفق الخطة الاستراتيجية للنادي 2025-2027، التي تتضمن خمس ركائز أساسية، من أبرزها استدامة تنافسية الفرق الرياضية، من خلال وضع هدف المنافسة على الألقاب العالمية كخيار أول ودائم، والسعي للتواجد على منصات التتويج في كافة البطولات.

وختم بن مسحار، بالتأكيد على أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، سيواصل جهوده في استشراف المستقبل، بتطلعات أكبر دائماً، وحرص على التواجد المؤثر والقوي في جميع المحافل الدولية.