رئيس الدولة يلتقي إيلون ماسك

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رائد الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، وتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، خصوصاً المستجدات في مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وسبل توظيف الفرص والحلول التي توفرها في تحسين جودة حياة الشعوب وتقدمها.. إضافة إلى استراتيجية دولة الإمارات وشراكاتها بهذا الشأن.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية الشراكات العالمية في هذا المجال الحيوي، التي تسهم في تبادل الخبرات وتسريع تبنّي الحلول المبتكرة لتعزيز قدرة الدول والمؤسسات المتخصصة على قيادة التحول الرقمي بنجاح ومواجهة تحديات المستقبل.

حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.