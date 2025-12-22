1000 مشارك في النسخة الرابعة لسباق «بايك أبوظبي جران فوندو»

استقطبت النسخة الرابعة من سباق «بايك أبوظبي جران فوندو» للدراجات الهوائية أكثر من 1000 دراج ودراجة، أكملوا المسار البالغ طوله 150 كيلومتراً، وتنافسوا على جوائز إجمالية بلغت قيمتها مليونَي درهم.

ويُعد الحدث من أبرز الفعاليات الرياضية في دولة الإمارات، إذ يجمع بين الهواة والمحترفين، وانطلق السباق من استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وصولاً إلى مهرجان الشيخ زايد في الوثبة، الذي يحتضن فعاليات وأنشطة متنوعة تُبرز التراث الإماراتي العريق.

وانطلق السباق، في تمام الساعة السابعة صباحاً، بمشاركة متسابقين من 68 جنسية، حيث شهدت المنافسات انطلاق المجموعة الأولى المخصصة للمحترفين من الرجال والسيدات إلى جانب الفرق، فيما تم توزيع بقية المشاركين على مجموعات وفقاً لمتوسط سرعاتهم.

ومع ختام السباق، تُوِّج الأوكراني سيرهي سيدور من فريق الوثبة بطلاً لفئة الرجال في الترتيب العام، بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 150 كيلومتراً بزمن قدره ساعتان و57 دقيقة و30 ثانية، وجاء الهولندي كرنيلس فيرملتفورت في المركز الثاني بفارق ثانية واحدة فقط، فيما حل الروسي أنتون بوبوف ثالثاً بفارق أجزاء من الثانية فقط.

وفي فئة السيدات، أحرزت الهولندية نينا كيسلر اللقب، بعد أن قطعت المسافة نفسها بزمن قدره ساعتان و57 دقيقة و37 ثانية، تلتها السلوفاكية نورة جنكوسوفا في المركز الثاني، والهولندية يونا فاندام ثالثة.

أما في فئة المواطنين، فقد توج عبدالله الحمادي من فريق نادي أبوظبي للدراجات بالمركز الأول، بعد أن أنهى السباق بزمن قدره ساعتان و57 دقيقة و33 ثانية، وجاء سالم الشميلي من فريق شرطة دبي ثانياً، فيما حل أحمد المنصوري ثالثاً.

وفي فئة المواطنات، فازت مروى سلمان من فريق ماي ووش بالمركز الأول بزمن قدره ثلاث ساعات و31 دقيقة و14 ثانية، وحلت زميلتها نورة الغفلي في المركز الثاني، وجاءت عايشة فولاد من الفريق ذاته في المركز الثالث.

وعلى صعيد منافسات الفرق، فاز فريق شرطة دبي بالمركز الأول في فئة الرجال، تلاه فريق شباب الأهلي دبي ثانياً، ثم نادي أبوظبي للدراجات ثالثاً. وفي منافسات فرق السيدات، حل فريق شرطة دبي أولاً، وجاء فريق إقامة دبي ثانياً، وأستروم فالكون ثالثاً.

وأعطى شارة الانطلاقة كل من الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، ورئيس اتحاد الإمارات للدراجات، منصور بوعصيبة، والمدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، طلال الهاشمي، ومدير مكتب الاتصال المؤسسي في المجلس، عبدالرحيم الزرعوني، وعضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات العميد (م)، عصام عبدالله.

من جهته، قال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني: «للمرة الرابعة، يحقق سباق (بايك أبوظبي جران فوندو) نجاحاً كبيراً بمشاركة واسعة من 68 جنسية، ما يعكس التزامنا بدعم المجتمع، وتطوير رياضة الدراجات الهوائية في دولة الإمارات والمنطقة».

وأكد أن «سباق (بايك أبوظبي جران فوندو) يشكل محركاً رئيساً لطموحات إمارة أبوظبي لتكون وجهة عالمية رائدة لرياضة الدراجات الهوائية، كونه يجمع بين الطابع التنافسي ومشاركة الهواة والمحترفين، ويواصل حضوره القوي في نسخته الرابعة».

