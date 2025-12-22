الشارقة يواجه الهلال بـ «سيناريو الأهلي».. والوحدة يُقابل الغرافة بلا ضغوط

يخوض الشارقة، في الساعة الثامنة من مساء اليوم، مواجهة من العيار الثقيل أمام ضيفه الهلال السعودي، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، التي تشهد أيضاً مواجهة بلا ضغوط للوحدة (المتأهل رسمياً للدور الثاني) مع مضيفه الغرافة القطري في الساعة 22:15.

الشارقة وإنعاش الآمال

ويأمل الشارقة في التفوق على الهلال، متصدر ترتيب فرق مجموعة غرب آسيا، وإيقاف سلسلة انتصاراته بـ«السيناريو» نفسه الذي واجه به الأهلي السعودي، حامل اللقب في الجولة الماضية، حين تفوق عليه في عقر داره ووسط جماهيره بمدينة جدة، بهدف نظيف سجله اللاعب عثمان كامارا، ليحقق بذلك انتصارين متتاليين على أكبر فريقين سعوديين، ويرفع رصيده إلى 10 نقاط، علماً بأن الهلال يخوض المباراة من دون ضغوط، بعدما ضمن التأهل إلى دور الـ16 في البطولة.

ويسعى الشارقة إلى إنعاش آماله في التأهل إلى الدور المقبل، ويتطلع إلى تصحيح مساره، واستعادة صورته الحقيقية، خصوصاً أن الفريق يمر بفترة صعبة بسبب تراجع نتائجه، وتحديداً في دوري أدنوك للمحترفين، الذي يحتل فيه المركز الـ11 برصيد سبع نقاط فقط.

وتعد المباراة الأولى لمدرب الشارقة الجديد، البرتغالي خوسيه مورايس، خلفاً للصربي ميلوش، بعد تعاقد النادي معه أخيراً بعقد يمتد لموسمين، عقب رحيله عن نادي الوحدة بالتراضي بين الطرفين.

ويحلّ الشارقة في المركز السابع بترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، بينما يتصدر الهلال الترتيب برصيد 15 نقطة، محققاً العلامة الكاملة بعد فوزه في مبارياته الخمس السابقة.

تاريخياً، التقى الشارقة والهلال في مناسبتين بدوري أبطال آسيا للأندية النخبة، الأولى في لقاء الذهاب بتاريخ التاسع من أبريل 2022، وانتهت بفوز الهلال 2-1، والثانية في لقاء الإياب في 24 من الشهر ذاته، وانتهت بالتعادل 2-2.

في المقابل، يخوض الهلال المباراة بعد فوزه الثمين على الشرطة العراقي بأربعة أهداف دون رد ضمن الجولة الخامسة، ويقوده المدرب الإيطالي الفذ سيموني إنزاغي.

اختبار جديد لتيكسييرا

في المباراة الثانية، يدخل الوحدة لقاء الغرافة القطري بأريحية كبيرة، بعدما ضمن تأهله إلى المرحلة الثانية من البطولة، بحلوله في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، ما يجعل المواجهة فرصة لمواصلة الحفاظ على السجل الخالي من الهزائم. وتعد المباراة اختباراً جديداً للمدرب البرتغالي ديماس تيكسييرا، لاستكمال المسيرة الإيجابية التي بدأها مواطنه، خوسيه مورايس، حين قاد الفريق في خمس مباريات، حقق خلالها أربعة انتصارات وتعادلاً واحداً، قبل رحيله المفاجئ لتدريب الشارقة. في المقابل، يخوض الغرافة المباراة وهو في موقف بالغ التعقيد، إذ يحتل المركز التاسع برصيد ثلاث نقاط فقط.

• الشارقة يأمل إنعاش آماله في التأهل إلى الدور الآسيوي الثاني.