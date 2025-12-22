5 مشاهد فنية ميّزت فوز خورفكان على بني ياس

فرض لاعب خورفكان، الأرجنتيني بيدرو بافلوف، نفسه نجماً في المباراة التي فاز فيها خورفكان على بني ياس بثلاثية نظيفة، أول من أمس، ضمن الجولة الـ10 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن سجل هدفاً، إضافة إلى تمركزه المميز في الملعب الذي مكّنه من التصدي لمعظم هجمات فريق بني ياس.

وجاء تألق بافلوف مدعوماً بالأسلوب الجماعي الذي خاض به «نسور خورفكان» اللقاء، إلى جانب تراجع تركيز مهاجمي فريق بني ياس.

وبهذا الفوز، رفع خورفكان رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمّد رصيد بني ياس عند أربع نقاط في المركز قبل الأخير.

ورصدت «الإمارات اليوم» خمسة مشاهد فنية بارزة في المباراة، جاءت على النحو التالي:

قراءة المدربين

نجح مدرب خورفكان، حسن العبدولي، في قراءة المباراة فنياً بشكل مميز، من خلال إجراء التبديلات في توقيتات مناسبة، واعتماد أسلوب الضغط في أغلب فترات اللقاء، ما مهّد لتحقيق الفوز.

في المقابل، أسهم تأخر مدرب بني ياس في إجراء التغييرات، وعدم معالجته لنقاط الضعف، خصوصاً في خط الوسط الذي تفوّق فيه لاعبو خورفكان، إضافة إلى افتقاد الفريق السماوي للفاعلية في الهجمات المرتدة.

تصديات الظنحاني

رغم تصدي حارس مرمى بني ياس فهد الظنحاني للعديد من الهجمات التي شنها لاعبو خورفكان، إلا أنه كان بإمكانه التعامل بشكل أفضل مع الأهداف التي استقبلتها شباكه، خاصة أنه واجه 17 هجمة، بينها خمس تسديدات مباشرة على المرمى.

هدفا أملاح وتيسودالي

انعكست نشوة تتويج منتخب المغرب بلقب كأس العرب إيجاباً على أداء لاعبي خورفكان المغربيين، طارق تيسودالي وسليم أملاح، اللذين سجلا هدفين مهمين في المباراة، على عكس بعض لاعبي بني ياس الذين لم ينجحوا في تنفيذ خطط مدربهم بالشكل المطلوب.

الحوسني يتألق

قدّم حارس مرمى خورفكان، أحمد حمدان الحوسني واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، عقب تعافيه الكامل من إصابة سابقة، مستفيداً من متانة خط دفاع فريقه، ليصبح ثاني أفضل لاعب في المباراة بعد بافلوف، عقب تصديه لخمس كرات حاسمة، إضافة إلى تميزه في بناء اللعب من الخلف.

تصريحات المدربين

عكست تصريحات مدربي الفريقين واقعاً مختلفاً عقب المباراة؛ إذ وصف مدرب بني ياس، الروماني دانييل إيسايلا، النتيجة بأنها «دوش بارد»، سيسهم في إعادة التركيز خلال المباريات المقبلة، مشيراً إلى أن لاعبيه ظهروا وكأن فريقاً واحداً فقط كان حاضراً في اللقاء.

في المقابل، عبّر مدرب خورفكان، حسن العبدولي، عن سعادته بالأداء المتقن والتركيز العالي، وسيطرة فريقه على مجريات المباراة، مثمناً عدم استقبال أي هدف، ومشيداً بإصرار اللاعب طارق تيسودالي على خوض اللقاء رغم الإرهاق الناتج عن مشاركته في كأس العرب.