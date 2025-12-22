مكاسب مزدوجة في عجمان.. احتفالية أزارو بكأس العرب وبريق فايز

تخلّف مهاجم نادي عجمان، المغربي وليد أزارو، عن العودة إلى الدولة، عقب تتويج منتخب بلاده بلقب بطولة كأس العرب، الخميس الماضي، بعد فوزه على المنتخب الأردني 3-2 في المباراة النهائية، مفضّلاً التوجّه إلى مسقط رأسه للاحتفال مع عائلته والجماهير المغربية بهذا الإنجاز.

وكان أزارو قد غاب إجبارياً عن مباراة عجمان أمام دبا، أول من أمس، ضمن الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، بسبب الإيقاف، إثر البطاقة الحمراء التي نالها في مواجهة الوصل بالجولة الماضية.

ويعود أزارو إلى الدولة، خلال الأيام القليلة المقبلة، للانتظام في تدريبات عجمان، التي ستُستأنف بعد يومين، في ظل حصول عجمان على راحة قصيرة، استعداداً لمواجهة شباب الأهلي في 15 يناير المقبل، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

من جهته، اعتبر مدرب عجمان، الصربي غوران توفيغدزيتش، تألق وليد أزارو مع منتخب «أسود الأطلس» في بطولة كأس العرب يمثّل دفعة معنوية كبيرة للاعب ولفريق عجمان خلال المرحلة المقبلة.

وقال غوران، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»: «إن وليد أزارو كان بحاجة إلى جرعة إضافية من المعنويات، بعد الضغوط التي تعرّض لها في الفترة الماضية، خصوصاً مع المطالبات الجماهيرية المستمرة بتسجيل الأهداف في كل مباراة»، مضيفاً: «بعد عودته سنجتمع معه لتهنئته على ما قدّمه مع المنتخب، وتوضيح المطلوب منه خلال الفترة المقبلة بما يخدم مصلحة الفريق».

وأضاف غوران أن استفادة عجمان من بطولة كأس العرب لم تقتصر على وليد أزارو فقط، بل شملت أيضاً لاعب خط الوسط عصام فايز، الذي قدّم مستويات لافتة مع المنتخب الوطني، ونجح في حجز مكانه ضمن التشكيلة.

وأشار إلى أن عجمان استفاد بشكل مباشر من البطولة، سواء من خلال تألق أزارو مع منتخب المغرب، أو عبر عصام فايز، الذي انعكس حضوره الدولي بشكل واضح على أدائه مع الفريق في مباراة دبا، حين شارك في الشوط الثاني، ونجح في تسجيل هدف عزّز به فوز الفريق بهدفين دون مقابل.

وتابع غوران: «عصام فايز كان مرهقاً من السفر وخوضه مباريات في كأس العرب، حيث لعب أمام منتخبي الجزائر والمغرب، وشارك لمدة 45 دقيقة في لقاء السعودية، لذلك فضّلت أن يبدأ على مقاعد البدلاء ويدخل في آخر 30 دقيقة، وعند نزوله أحدث انتعاشة واضحة داخل الملعب، وكان من نجوم اللقاء رغم الدقائق القليلة التي لعبها».

وتطرّق مدرب عجمان إلى تفاصيل الفوز على دبا، مؤكداً أهمية النقاط الثلاث في مسيرة الفريق هذا الموسم، وقال: «كسبنا ثلاث نقاط مهمة، ولعب الفريق بروح عالية منذ الدقيقة الأولى وحتى النهاية، وأغلقنا المساحات أمام دبا، وسيطرنا على مجريات اللقاء في جميع خطوط اللعب، وخلقنا العديد من الفرص، قبل أن ننجح في النهاية بتسجيل هدفين».

وختم غوران تصريحاته قائلاً: «علينا التعامل مع كل مباراة بشكل منفرد، وجمع أكبر عدد ممكن من النقاط، تحليل الأداء وتصحيح الأخطاء أمران أساسيان إذا أردنا إنهاء الموسم في مركز متقدم، وفريق عجمان يستحق ذلك بما يقدمه من جهد داخل الملعب».