لابا بعد فوز العين على كلباء: «كل انتصار يبدأ في العقل»

استدعى هداف فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، عبارة شهيرة لنادي النصر السعودي مفادها «كل انتصار يبدأ في العقل»، التي وُضعت في مدخل ملعب «العالمي» الجديد الخاص بالتدريبات، والواقع بجانب ملعب «الأول بارك»، وذلك بعد تسجيله هدفين قاد بهما «الزعيم» لتحقيق فوز مهم على اتحاد كلباء بنتيجة 2-0، في الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، أول من أمس، ليعزز العين صدارته للترتيب برصيد 23 نقطة.

وأوضح لابا، في تصريحات صحافية عقب المباراة، أنه خاض اللقاء في ظروف صعبة بعد تعرضه لوعكة صحية قبل انطلاق المباراة، مشيراً إلى أن العامل الذهني لعب دوراً حاسماً في تجاوزه تلك الصعوبات وقيادة الفريق للانتصار، لأن كل شيء يبدأ في العقل، مضيفاً أن «العقلية القوية ساعدتني على العمل بجهد داخل أرضية الملعب».

وعن إهدار بعض الفرص السهلة خلال اللقاء، أقر مهاجم العين بأنه كان قادراً على تسجيل أكثر من خمسة أهداف، قائلاً: «في كرة القدم قد تُهدر فرصة من مسافة 10 أمتار وتُسجل من 50 متراً، في التدريبات نعمل بجد من أجل مساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات في كل مباراة».

وتعليقاً على صعوده إلى المركز السابع في ترتيب هدافي الدوري التاريخيين، بعد وصوله إلى الهدف رقم 129، شدد لابا على أن الأرقام القياسية ليست هدفه الأول، موضحاً: «تحطيم الأرقام ليس هدفي، الأهم هو مساعدة الفريق. بعد الاعتزال فقط يمكنني النظر إلى عدد الأهداف التي سجلتها».

وعلى صعيد الاستحقاقات القارية، يبدأ العين تحضيراته لمواجهة زاخو العراقي، المقررة غداً، في الساعة 18:30، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال الخليج، في مباراة يسعى خلالها «الزعيم» لاستعادة صدارة مجموعته. ويحتل العين حالياً المركز الثاني في المجموعة برصيد ست نقاط من فوزين وخسارة واحدة، فيما يتصدر زاخو الترتيب برصيد سبع نقاط من فوزين وتعادل، ويأتي سترة البحريني ثالثاً برصيد نقطتين، بينما يتذيل القادسية الكويتي المجموعة بنقطة واحدة.