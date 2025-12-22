أبطال الإمارات والسعودية يتصدرون «الاستعراض الرملي» في مهرجان ليوا

اختتمت منافسات بطولة الاستعراض الرملي، بمشاركة 67 متسابقاً من داخل الدولة وخارجها، في ثلاث فئات رئيسة ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026.

وأسفرت فئة «6 سلندر» عن فوز حمد موسى البلوشي بالمركز الأول، وجاء بدر علي أحمد من السعودية ثانياً، وسلطان مبارك الكلباني ثالثاً.

وتصدر متسابقو السعودية المراكز الثلاثة الأولى في فئة الهايلوكس، عبر المتسابقين أحمد بن علي الحمد، ومحمد فهيد السبيعي، وخليف عبدالرحمن الخليف. وانتزع المتسابق سلطان مبارك الكلباني لقب فئة «8 سلندر»، وجاء ثانياً حمد صالح النهيان من السعودية، وثالثاً خلف سالم الكتبي، ويأتي تنظيم بطولة الاستعراض الرملي ضمن أجندة الفعاليات الرياضية المصاحبة للمهرجان الذي لايزال متواصلاً، مستقطباً أعدادا كبيرة من المشاركين والجمهور، ومؤكداً مكانته منصة رياضية وترفيهية تجمع بين التحدي والإثارة وأجواء المهرجانات المفتوحة.