«بهانسالي» يظفر بلقب احتفالية دوري الحبتور للبولو

تُوّج فريق بهانسالي بطلاً لاحتفالية دوري الحبتور للبولو 2025-2026، عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق نون بنتيجة 6-4، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء احتفالية مميزة، تزامنت مع احتفالات رأس السنة.

وشهد المباراة الختامية رئيس اتحاد الإمارات للبولو، محمد خلف الحبتور، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، فيما كرّم المدير العام لنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، لوكاس تريمل، الفِرَق واللاعبين.

ونال فريق بهانسالي كأس البطولة، بينما حصل فريق نون على الميداليات الفضية، وجاء فريق (RGF/Equiti) في المركز الثالث، وحل فريق جهانجيري رابعاً، كما تُوّج ويل باتشيلور بجائزة أفضل لاعب، ونال الحصان «إنكاري جوسكا» جائزة أفضل خيل.

وفرض فريق بهانسالي أفضليته منذ الأشواط الأولى، بفضل الانسجام الجماعي وسرعة الأداء، محافظاً على تقدمه حتى صافرة نهاية اللقاء.

وضمّ تشكيل الفريق البطل كلاً من ريشي بهانسالي، وويل باتشيلور، وأرييل بونسي، وسيبا دوناي، فيما لعب فريق نون بتشكيلة مكوّنة من راشد العبار، ومحمد خالد، وباوتي ألباردي، وسانتوس إيريارتي بديلاً عن توماس إيريارتي.