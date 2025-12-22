يوكانوفيتش: نجحنا في تحقيق الهدف.. ومجيدي يصف الخسارة بـ «غير العادلة»

اعترف مدرب النصر، الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، بأن فريقه وجد صعوبات كبيرة للخروج بالفوز أمام البطائح، 3-2 في المواجهة التي جرت بينهما، مساء أمس، لحساب الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال يوكانوفيتش في تصريحات صحافية: «بالفعل وجدنا صعوبات في الشوط الثاني رغم الأفضلية التي كنا عليها طوال الـ45 دقيقة، البطائح استطاع أن يُسجل علينا هدفين وكاد يخرج بالتعادل، لكن في النهاية نجحنا بالحصول على الهدف الذي من أجله دخلنا المباراة، والفوز سيعطينا دفعة معنوية للمباريات المقبلة، لكن الأهم أن نعمل جاهدين على تصحيح الأخطاء، إذا ما أردنا أن نكون بين الكبار».

من جهته، أكد مدرب البطائح، فرهاد مجيدي، أن فريقه قدم مباراة جيدة رغم النقص العددي الذي خاض به المواجهة لفترات طويلة.

وقال: «استطعنا العودة في مناسبتين، وكنا قريبين من التعادل، أعتقد أن النتيجة ليست عادلة، ولكن لاعبينا يستحقون التحية على عطائهم».

وكان النصر قد تمكن من تحقيق فوز بالغ الصعوبة على حساب البطائح الذي لعب منذ الدقيقة 33 بـ10 لاعبين، بعد طرد حارس المرمى، إبراهيم عيسى، إثر عرقلته للاعب النصر، الإيراني مهدي قايدي، خارج منطقة الجزاء.

واستثمر النصر التفوق العددي قبل نهاية الشوط الأول، حينما نجح مهدي قايدي في كسر مصيدة التسلل، وانفرد بالحارس البديل، مسجلاً هدف التقدم للفريق الضيف.

وعاد البطائح إلى أجواء المباراة، مستفيداً من خطأ فادح لحارس النصر، عبدالله التميمي، ليتمكن أناتولي من تسجيل هدف التعادل «72».

وردّ النصر سريعاً عن طريق المتألق مهدي قايدي بلقطة فردية مميزة، مسدداً كرة استقرت في مكان صعب على الحارس «73».

وعاد أناتولي للتألق من جديد، ليُسجل التعادل عبر تسديدة من مسافة قريبة على المرمى «77».

وفي الوقت الذي كانت تتجه فيه المباراة للتعادل تمكّن البديل شيكنا دومبيا من استغلال هفوة دفاعية ومنح التقدم للنصر «90»، وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 14 نقطة، متقدماً إلى المركز السادس، فيما بقي البطائح في المركز الـ12 برصيد ست نقاط.