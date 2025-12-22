خصيف: البداية المثالية أمام الظفرة سهلت علينا الفوز

أرجع قائد وحارس مرمى فريق الجزيرة، علي خصيف، استقبال فريقه لهدفين خلال مباراة الظفرة، التي انتهت بفوز «فخر أبوظبي» 4-2، أمس، ضمن الجولة التاسعة للدوري، إلى بعض حالات التراخي التي ظهرت على اللاعبين في فترات معينة من اللقاء.

وقال خصيف في تصريحات صحافية عقب المباراة: «دخلنا المباراة بصورة جيدة، وكان من المهم أن نُحقق بداية قوية، ونُسجل أكثر من هدف، حتى لا نتعرض لأي مضايقات، خصوصاً أن الظفرة من الفرق التي تُجيد اللعب أمام الكبار»، وأضاف: «حدث تهاون في نهاية الشوط الأول، نتج عنه استقبال هدف، لكننا عدنا بقوة في الشوط الثاني ووسعنا الفارق، وهذا ما جعل المواجهة تمر كما أردناها».

وسهّل التقدم المبكر للجزيرة الأمور أمام الظفرة، بعدما افتتح خليفة الحمادي التسجيل برأسية في الدقيقة «8»، ثم عزز فينيسيوس ميلو التقدم بعد كرة سددها بيسراه «20».

وقبل نهاية الشوط الأول نجح يوهان بيرغ في تقليص الفارق للظفر، بعدما خطف الكرة من أمام المدافع محمد النني «45+1».

وفي الشوط الثاني أعاد محمد النني الفارق لمصلحة الجزيرة بتسديدة رائعة «67»، ثم سجل البديل برونو دي أوليفيرا الهدف الرابع، بعد تمريرة طولية من عبدالله رمضان «77».

وعاد يوهان بيرغ ليُسجل هدفاً ثانياً للظفرة من هجمة مرتدة «85»، إلا أن ذلك لم يؤثر في فوز الجزيرة، الذي رفع رصيده إلى 17 نقطة، متساوياً مع شباب الأهلي، ليصعد إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري، فيما تراجع الظفرة إلى المركز الثامن برصيد 12 نقطة.