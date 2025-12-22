دبي تستضيف «سلسلة الرجبي السباعي» الدولية

أعلن اتحاد الإمارات للرجبي استضافة دبي بطولة سلسلة الرجبي السباعي الدولية - المستوى الثالث (HSBC SVNS 3)، يومَي 17 و18 يناير 2026، على ملعب «ذا سيفنز»، بتنظيم مشترك بين الاتحاد والاتحاد الدولي للرجبي، وبمشاركة 16 منتخباً من الرجال والسيدات.

ويشارك في البطولة ثمانية منتخبات للرجال وثمانية منتخبات للسيدات، تم توزيعها على مجموعتين في كل فئة، حيث تتنافس المنتخبات على بطاقتَي التأهل إلى بطولة سلسلة الرجبي السباعي - المستوى الثاني (HSBC SVNS 2)، ضمن النظام الجديد الذي أطلقه الاتحاد الدولي للرجبي لتطوير اللعبة الأولمبية وتعزيز انتشارها عالمياً.