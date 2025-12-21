مدرب الجزيرة بعد الفوز على الظفرة: النتيجة هي الأهم.. لكن بعض اللحظات لم تكن مقبولة

أكد مدرب الجزيرة، مارينو بوشيتش، سعادته الكبيرة بتحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن كرة القدم تُحسم في نهاية المطاف بالنتائج، وأن فريقه نجح في الخروج بمكسب مستحق، رغم وجود بعض الفترات التي لم يكن راضيًا عنها وتحتاج إلى عمل أكبر خلال المرحلة المقبلة.

قفز الجزيرة إلى المركز الثالث على سلم ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعدما حقق فوزًا مهمًا على ضيفه الظفرة بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

وأوضح بوشيتش أن أداء اللاعبين كان جيدًا في معظم فترات اللقاء، لكنه شدد على أن الفريق كان مطالبًا بأن يكون أكثر شراسة وحسمًا خلال آخر 15 إلى 20 دقيقة من الشوط الأول، خاصة أن المنافس لم يصنع فرصًا حقيقية، ومع ذلك استقبل الجزيرة أهدافًا كان بالإمكان تفاديها.

وقال مدرب الجزيرة في تصريحات صحافية: «أنا سعيد بالفوز بطبيعة الحال، فالنتيجة هي الأهم دائمًا في كرة القدم. خلال أغلب فترات المباراة كنت راضيًا عن الأداء، لكن كانت هناك لحظات لم تعجبني إطلاقًا، خاصة في نهاية الشوط الأول، حيث كان يجب أن نكون أكثر عدوانية وتركيزًا».

وأضاف: «استقبلنا أهدافًا من دون أن يصنع المنافس فرصًا حقيقية، وهذا أمر غير مقبول إذا أردنا التطور والمنافسة بشكل أقوى في المباريات المقبلة، فالتفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق في المباريات الكبيرة».

وتابع: «عندما تقود المباراة وتسيطر عليها، يجب أن تحافظ على تركيزك حتى صافرة النهاية، وهذا ما نعمل عليه باستمرار مع اللاعبين».

وفي المقابل، عبّر بوشيتش عن سعادته بوصول فريقه إلى التقدم برباعية، مؤكدًا أن ذلك أتاح الفرصة لمنح عدد من لاعبي الأكاديمية الظهور الأول مع الفريق الأول، وقال:

«هذا أمر مهم جدًا بالنسبة لي، لأنه يعكس العمل الذي نقوم به في تطوير المواهب الشابة ومنحهم الثقة والشعور بأنهم جزء من المشروع».

وحول صعود الجزيرة إلى المركز الثالث وإمكانية الدخول في سباق المنافسة، أوضح بوشيتش:

«نحن في هذا السباق منذ فترة، وليس منذ اليوم فقط. تركيزي ينصب على تحسين مستوانا من مباراة إلى أخرى، خاصة أننا نمتلك عددًا كبيرًا من المباريات المقبلة، إلى جانب غياب بعض اللاعبين».

وأضاف: «علينا أن نكون مرنين ونتكيف مع الظروف المختلفة، وأن نجد الحلول المناسبة لتحقيق الفوز في كل مباراة، فهذا هو التحدي الحقيقي لنا كجهاز فني ولاعبين».

وختم حديثه قائلًا: «من الجيد أن يُنظر إلينا كفريق قادر على القتال والمنافسة، لكن من المبكر الانشغال بجدول الترتيب. الأهم هو مواصلة التطور والحفاظ على عقلية الفوز».