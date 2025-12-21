الجزيرة يقفز إلى المركز الثالث بفوز مثير على الظفرة

قفز الجزيرة إلى المركز الثالث على سلم ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعدما حقق فوزًا مهمًا على ضيفه الظفرة بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

ورفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 17 نقطة متساويًا مع شباب الأهلي صاحب المركز الثالث، فيما تراجع الظفرة إلى المركز الثامن بعد أن تجمد رصيده عند 12 نقطة.

وافتتح الجزيرة التسجيل مبكرًا عن طريق مدافعه خليفة الحمادي، الذي استثمر ضربة ركنية وحولها برأسه داخل الشباك في الدقيقة 8.

وعزز فينيسيوس ميلو تقدم فريقه في الدقيقة 20، بعد كرة عرضية تلقاها داخل منطقة الجزاء، سددها بيسراه على يمين حارس الظفرة.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح يوهان بيرغ في تقليص الفارق للظفرة، بعدما افتك الكرة من أمام المدافع محمد النني وسدد كرة أرضية استقرت على يمين الحارس علي خصيف في الدقيقة 45+1.

وفي الشوط الثاني، أعاد محمد النني الفارق لصالح الجزيرة، بتسديدة رائعة استقرت في أعلى الزاوية اليسرى لمرمى الظفرة عند الدقيقة 67.

ووضع البديل برونو دي أوليفيرا بصمته سريعًا، بعدما تلقى تمريرة طولية متقنة من عبدالله رمضان، تجاوز بها الدفاع، وأودع الكرة الشباك مستغلًا خروج الحارس لملاقاته في الدقيقة 77.

وقبل النهاية، عاد يوهان بيرغ ليُسجل الهدف الثاني للظفرة، بعد هجمة مرتدة سريعة أنهاها بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 85.