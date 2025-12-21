مورايس: ذكرياتي مع الهلال جميلة لكنها من الماضي.. والمواجهة تحدٍ كبير

أكد مدرب الشارقة البرتغالي خوسيه مورايس أن فريقه سيواجه، غدًا الإثنين، منافسًا قويًا يتمثل في الهلال السعودي، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، مشيرًا إلى أن الهلال اعتاد تحقيق الانتصارات في أغلب مشاركاته الآسيوية خلال السنوات الأخيرة.

ووصف مورايس المواجهة بأنها «تحدٍ جميل»، مؤكدًا أنها تعيد إليه ذكريات جميلة مع الهلال ولاعبيه عندما سبق له الإشراف على تدريبه، لكنها أصبحت من الماضي، وأن التركيز الآن منصبٌّ على الحاضر والمباراة المقبلة.

وقال مدرب الشارقة، خلال المؤتمر الصحافي التقديمي الذي عُقد اليوم الأحد في نادي الشارقة:

«أتوقع مباراة قوية وجيدة من الفريقين، ونسعى لزيادة فرص تأهل الشارقة إلى دور الـ16، وتقديم أداء يليق باسم النادي».

وأشار مورايس إلى أن الشارقة شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تقديم مستويات قوية في مثل هذه المواجهات.

واعتبر مدرب الشارقة أنه لا توجد أفضلية لأي فريق قبل انطلاق المباراة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مواجهة فريق بحجم الهلال تفرض دائمًا أعلى درجات الجاهزية، قائلاً: «عندما تواجه الهلال، تتوقع الأفضل دائمًا».

وحول الغيابات في صفوف الهلال، أوضح مورايس أن غياب بعض اللاعبين لا يشكّل فارقًا كبيرًا، في ظل امتلاك الفريق السعودي مجموعة من العناصر القادرة على التعويض.

وأضاف: «الشارقة أيضًا يعاني غيابات مثل لوان بيريرا والحسن صالح، لكن ذلك لا يعني أن فرصنا أقل، فالفِرق لا تتأثر بالغيابات الفردية بقدر ما تتأثر بالأداء الجماعي».