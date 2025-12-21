النصر يحسمها في الوقت القاتل.. ويخطف نقاط البطائح

عاد النصر من الإمارة الباسمة بثلاث نقاط ثمينة، بعدما تغلب على البطائح 3-2، في المواجهة التي جمعتهما مساء الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وجاءت بداية المباراة سجالًا بين الفريقين دون أفضلية واضحة لأي طرف، قبل أن تشهد الدقيقة 33 نقطة التحول الأبرز، حين أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه حارس البطائح إبراهيم عيسى إثر عرقلته للإيراني مهدي قايدي خارج منطقة الجزاء.

ورغم إشارة الحكم المساعد بوجود حالة تسلل، تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لتؤكد صحة موقف قائدي، ليتم تثبيت قرار الطرد.

واستثمر النصر التفوق العددي قبل نهاية الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، عندما نجح مهدي قائدي في كسر مصيدة التسلل، وانفرد بالحارس البديل، مسجلًا هدف التقدم للفريق الضيف.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، فرض النصر أفضليته الميدانية وهدد مرمى البطائح في أكثر من مناسبة، إلا أن غياب اللمسة الأخيرة حال دون تعزيز النتيجة.

واستغل البطائح الموقف ليعود إلى أجواء المباراة، مستفيدًا من خطأ فادح لحارس النصر عبدالله التميمي، الذي أخفق في التعامل مع كرة عرضية، لتتهيأ أمام أناتولي، الذي أودعها الشباك مسجلًا هدف التعادل في الدقيقة 72.

ولم تدم النتيجة طويلًا، إذ ردّ النصر سريعًا عبر لقطة فردية مميزة لمهدي قايدي، راوغ خلالها الدفاع وسدد كرة قوية استقرت في مكان صعب على الحارس البديل حمود مبارك في الدقيقة 74.

لكن أناتولي عاد ليتألق مجددًا، مستغلًا كرة داخل منطقة الجزاء، سددها بنجاح في المرمى مسجلًا هدف التعادل الثاني للبطائح عند الدقيقة 77.

وعادت الهفوات الدفاعية لتلاحق البطائح في الدقائق الأخيرة، ليستغلها البديل شيخنا دومبيا ويسجل هدف الفوز للنصر في الدقيقة 90، مانحًا فريقه النقاط الثلاث.

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 14 نقطة متقدمًا إلى المركز السادس، فيما بقي البطائح في المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط.