بانايت لا يشعر بالقلق بعد خسارة دبا أمام عجمان

أكد مدرب دبا ماريوس بانايت أنه لا يشعر بالقلق بسبب خسارة «النواخذة» مجدداً في دوري أدنوك للمحترفين أمام عجمان بهدفين دون رد، مبيناً أنه سيرحل فوراً في حال لم يكن لديه الثقة في اللاعبين بأن يعملوا على تحسين نتائج الفريق.

وقال بانايت في مؤتمر صحافي: «لعبنا بشكل سيئ جداً، ولم نظهر بالمستوى الذي كنا نتوقعه، حيث تدربنا على العديد من الأمور، ولكن لم نطبق ما تدربنا عليه بالشكل الصحيح في المباراة».

وكان عجمان قد حقق فوزاً ثميناً على دبا بهدفين دون رد في الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين على استاد راشد بن سعيد في عجمان، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 13 نقطة، بينما استمر دبا في المركز الـ14 بلائحة الترتيب برصيد ثلاث نقاط، حيث أحرز إسماعيل مؤمن الهدف الأول بطريقة رائعة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 79، وحسم عصام فايز اللقاء بإضافته للهدف الثاني من متابعة رائعة لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز «البرتقالي».