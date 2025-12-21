حارس خورفكان سعيد بأول «كلين شيت».. والظنحاني يعتذر

أبدى حارس مرمى خورفكان أحمد حمدان سعادته بالفوز الذي حققه «النسور» على بني ياس، مؤكداً أن الفريق قدم مباراة قوية أسهمت في أن يحقق «كلين شيت» للمرة الأولى في الموسم الحالي. وكان خورفكان قد زاد من متاعب بني ياس بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف دون رد أحرزها سليم أملاح وبافلوف وطارق تيسودالي في الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليعزز من عقدة «السماوي» بعدم فوزه على ملعبه في آخر 8 مباريات خاضها في الشامخة، حيث رفع «النسور» رصيده إلى 11 نقطة، وتوقف رصيد بني ياس عند 4 نقاط.

وقال حمدان في تصريحات صحافية بعد المباراة أمس إن «ارتفاع رصيد الفريق إلى 11 نقطة لا يكفي، حيث لا نفكر في أن نبتعد فقط عن الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، ونحن نركز على التقدم في لائحة الترتيب إلى جانب الوصول إلى أبعد نقطة في كأس رئيس الدولة».

من جهته تقدم حارس مرمى بني ياس فهد الظنحاني بالاعتذار إلى جمهور «السماوي»، وقال: «أعتذر عن الخطأ الذي ارتكبته في الهدف الثالث، وعلينا أن نفكر في المباريات المقبلة، وأؤكد أن (السماوي) متمسك بحظوظه في تعديل وضعه والتقدم في لائحة الترتيب».