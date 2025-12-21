لابا: حرارة المباراة تفوقت على «برودة الجو»

أعرب مهاجم العين، التوغولي لابا كودجو، عن سعادته بالفوز الذي حققه «الزعيم»، أمس، على كلباء بهدفين دون رد، مؤكداً أن الأجواء خلال اللقاء كانت شديدة البرودة، ولكن حرارة المباراة والجهد الذي بذله اللاعبون تفوقا على الأجواء الباردة.

وقال لابا في تصريحات صحافية إن: «الأجواء بالفعل كانت باردة، وتعرضت لوعكة صحية قبل المباراة، ولكن بمجرد انطلاق اللقاء ارتفعت الحرارة بتركيز اللاعبين على تحقيق الفوز».

وأضاف: «أهدرت بعض الفرص السهلة، ولكن من خلال خبرتي تمكنت من العودة والتركيز وإحراز هدفين، وهذه هي طبيعتي، أستمر في المحاولة، ولا أشعر باليأس».

أما بالنسبة إلى تقدمه إلى المركز السابع في لائحة الهدافين التاريخيين للدوري الإماراتي، فقال: «لا أركز على الأرقام، وهدفي هو مساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات، وحالياً لم نحقق شيئاً، رغم تصدرنا لائحة ترتيب الدوري، وسنتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل».

وكان لابا قد أحرز هدفين ليقود العين إلى الفوز على كلباء بهدفين دون رد في الجولة التاسعة من مباريات دوري أدنوك للمحترفين، على استاد هزاع بن زايد في العين، ليثبت «الزعيم» أقدامه في صدارة لائحة الترتيب برصيد 23 نقطة، بينما توقف رصيد «النمور» عند 11 نقطة.

وافتتح لابا النتيجة بإحراز الهدف الأول في الدقيقة 26، من كرة عرضية لعبها بالاسيوس، وسقطت من يد الحارس سلطان المنذري، وأكملها مهاجم «الزعيم» في المرمى، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 47 من مهارة رائعة داخل منطقة الجزاء، بينما تصدت العارضة لفرصة إحراز لابا الهدف الثالث (56)، ليحقق العين فوزه السابع في الدوري.