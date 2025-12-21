لقاء غير مضمون بين البطائح والنصر.. والجزيرة يستدرج الظفرة

تُستكمل منافسات الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، اليوم، بإقامة مواجهة بين البطائح والنصر وقمة بين الجزيرة وضيفه الظفرة، تحملان أبعاداً تنافسية مختلفة، بين صراع تحسين المواقع في منتصف الترتيب، ومحاولة استثمار الغيابات في سباق المراكز المتقدمة.

ويستقبل البطائح عند الساعة 16:50 على استاد خالد بن محمد ضيفه النصر في مواجهة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل حاجة الفريقين للنقاط وإن اختلفت دوافعهما.

ويحتل البطائح المركز الـ12 برصيد 6 نقاط، ويبحث عن ترجمة فوزه الأخير على كلباء إلى انطلاقة أكثر استقراراً، بعدما عانى من تذبذب النتائج وفشل في تحقيق انتصارين متتاليين منذ يناير الماضي. في المقابل يدخل النصر اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 11 نقطة، مع مؤشرات تحسن هجومي واضحة عقب تسجيله أربعة أهداف في آخر مباراتين، وهو نفس رصيده التهديفي في الجولات الست الأولى.

وتكشف الأرقام عن تقارب تاريخي نسبي في مواجهات الفريقين، حيث يتفوق البطائح بثلاثة انتصارات مقابل اثنين للنصر في ست مواجهات، مع أفضلية طفيفة لأصحاب الأرض على مستوى الأهداف، في مباراة يُنتظر أن تُحسم بتفاصيل صغيرة، خاصة في ظل محدودية التسجيل من خارج المنطقة لدى الطرفين هذا الموسم.

وفي مواجهة السهرة، يستضيف الجزيرة عند الساعة 19:30 على استاد محمد بن زايد ضيفه الظفرة، في لقاء يضع «فخر أبوظبي» أمام فرصة التقدم مؤقتاً نحو الوصافة، مستفيداً من غياب عدد من منافسيه المباشرين بسبب المشاركات القارية. ويحتل الجزيرة المركز الخامس برصيد 14 نقطة، بينما يأتي الظفرة سادساً بـ12 نقطة.

وتصب الأرقام التاريخية في مصلحة الجزيرة، الذي حقق 14 انتصاراً في 26 مواجهة أمام الظفرة، كما لم يخسر في آخر 18 مباراة أمام الفرق الصاعدة، إلا أن الفريق يعيش في المقابل حالة تراجع نسبي على ملعبه، بعدما خسر نصف مبارياته الأخيرة، ما يمنح الظفرة هامش أمل رغم سجله المحدود في زياراته.