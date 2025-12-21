نادي بني ياس: قرار «فيفا» بوقف القيد خاطئ

أكد نادي بني ياس أن القرار الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والمتعلق بمنع النادي من قيد اللاعبين لمدة ثلاث فترات تسجيل يتضمن خطأ، مشيراً إلى أن لجنته القانونية باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحه، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وقال النادي في بيان صحافي: «يوضح نادي بني ياس بشأن ما تم تداوله وإيقاف النادي عن التسجيل والقيد لثلاث فترات تعاقدية اعتباراً من 19 ديسمبر الجاري. ونؤكد أن هناك خطأ في القرار الصادر عن لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث تعمل الإدارة القانونية حالياً على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الخطأ بالتنسيق مع الجهات المختصة».