عرس القارة السمراء ينطلق اليوم بمباراة المغرب وجزر القمر

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية الليلة لمتابعة افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025، التي تعود إلى المغرب بعد غياب دام 37 عاماً، وسط توقعات بنسخة استثنائية على المستويين التنظيمي والفني.

ويشكّل حفل الافتتاح حدثاً مميزاً يتجاوز الطابع الرياضي، بحسب بيان صادر عن اللجنة المنظمة، من خلال عرض فني وثقافي يعكس الهوية المغربية وامتدادها الإفريقي، ويجسد المكانة التي بات يحتلها المغرب كأحد أبرز منظمي البطولات القارية والدولية.

وتنطلق النسخة الـ35 من أمم إفريقيا عند الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات بمواجهة تجمع بين المنتخب المغربي ونظيره منتخب جزر القمر على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط، وسط حضور جماهيري كبير متوقع.

ويدخل منتخب المغرب، مستضيف البطولة، المباراة بطموحات المنافسة على اللقب، معتمداً على مجموعة من نجومه المحترفين في أوروبا، أبرزهم أشرف حكيمي وإبراهيم دياز، دون حضور أي لاعب من قائمة «أسود الأطلس»، المتوج مؤخراً بلقب كأس العرب، بعد أن اختار المدرب الوطني وليد الركراكي قائمة من اللاعبين المتواجدين في الدوريات الأوروبية.

في المقابل، يخوض منتخب جزر القمر اللقاء دون ضغوط في مشاركته الثانية في تاريخ كأس أمم إفريقيا، ساعياً إلى تقديم أداء تنافسي وتكرار ظهوره اللافت في نسخة 2021 عندما بلغ الأدوار الإقصائية.

نظام البطولة والمجموعات

ويشارك في البطولة 24 منتخباً موزعة على ست مجموعات، إذ تُلعب 36 مباراة في دور المجموعات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى الأدوار الإقصائية.

وتُستكمل المنافسات بأدوار ثمن النهائي، وربع النهائي، ونصف النهائي، وصولاً إلى المباراة النهائية المقررة في 18 يناير المقبل بالعاصمة الرباط، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وتقام مباريات البطولة في تسعة ملاعب تتواجد في ست مدن هي: الرباط والدار البيضاء وفاس وطنجة ومراكش وأغادير، وهي المدن ذاتها المرشحة لاستضافة مباريات كأس العالم عام 2030.

ويمنح تنوع سعة الملاعب بين الضخمة والمتوسطة اللجنة المنظمة مرونة كبيرة في برمجة المباريات حسب أهميتها وجماهيرية المنتخبات المشاركة، ما يضمن امتلاء المدرجات وخلق أجواء حماسية في كل اللقاءات.

وستكون سعة ملعبي طنجة (68.000 ألف شخص) والرباط (مولاي عبدالله، 69.500 ألف شخص) وهما الأكبر بين ملاعب البطولة القارية، فيما أصغرها ملعب البريد في العاصمة بسعة 18 ألفاً.

أرقام وحقائق

ويُعد منتخب مصر الأكثر تتويجاً بلقب كأس أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون بـ5 ألقاب، ثم غانا بـ4 ألقاب، بينما تمتلك نيجيريا وساحل العاج 3 ألقاب لكل منهما.

كما يُعتبر المنتخب المصري الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة بـ27 مشاركة، في حين تُعد جزر القمر وبوتسوانا الأقل مشاركة بمشاركتين فقط. وتشهد نسخة 2025 غياب منتخب غانا في مفارقة لافتة بعد تأهله إلى كأس العالم، وفشله في التأهل إلى النهائيات القارية.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من نجوم الكرة الإفريقية، أبرزهم محمد صلاح، وفيكتور أوسيمين، وأشرف حكيمي، وإبراهيم دياز، ورياض محرز، وساديو ماني، وفرانك كيسي، وسط توقعات بمستوى فني مرتفع وبروز جيل جديد من المواهب الشابة.