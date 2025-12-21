«إمبريال إمبيرو» يظفر بلقب بطولة «آل مكتوم مايل»

توج الجواد «إمبريال إمبيرو» المملوك لنقابة «ديفا للسباقات» وإشراف المدرب بوبات سيمار، بلقب بطولة «آل مكتوم مايل» المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية «جروب2» لمسافة 1600 متر عشبي، وجرت في الشوط السابع والرئيس في أمسية «فستيف فرايدي» أولى المناسبات الكبرى ضمن موسم «كرنفال سباقات دبي» لهذا الموسم، ونظمها نادي دبي لسباق الخيل على مضمار «ميدان» العالمي، ورعت أشواطها التسع «إعمار» بإجمالي جوائز بلغ 4.57 ملايين درهم، نافس على ألقابها 93 من نخبة الجياد المحلية والدولية.

وافتتحت الأمسية ببطولة «آل مكتوم للتحدي» المخصصة للجياد العربية الأصيلة للفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، وجرت لمسافة 1600 متر رملي، وكان الفوز من نصيب الجواد «مراد» المملوك لـ«ياس للسباقات» بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة الفارس سلفستر دي سوسا، بعدما حقق الفوز بزمن بلغ دقيقة و45 ثانية و92 جزءاً من الثانية، بفارق 0.17 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد «مبيد» لـ«إسطبلات الريف» بإشراف جابر بيطار، وقيادة دانيل تودهوب.

وواصلت الإثارة طريقها نحو الشوط السابع والرئيس البالغة جوائزه مليون درهم، وخصص لخيول عمر ثلاث سنوات فما فوق، ويعد أحد أهم السباقات في روزنامة الموسم، كونه يمثل مؤشراً مبكراً للأسماء المرشحة لسباق «غودولفين مايل» في أمسية كأس دبي العالمي مارس المقبل، وحمل الشوط منافسة قوية بين 13 من خيرة جياد مسافة الميل، قبل أن يتمكن الفارس تاغ أوشيه من قيادة الجواد «إمبريال إمبيرو» في الأمتار الأخيرة من خطف الانتصار، وقطع خط النهاية بزمن بلغ دقيقة و37 ثانية و55 جزءاً من الثانية، بفارق 1.39 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد «كوميشنر كينج» لمالكه محمد القحطاني، بإشراف المدرب ذاته بوبات سيمار، وبقيادة الفارس لويس جورادو.

وفي باقي النتائج، شهد الشوط الثالث «شهامة ستيكس» منافسة بين 15 من أفضل مهرات المسارات الرملية لمسافة 1400 متر، قبل أن يذهب اللقب لصالح «لبواء» المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب سالم بن غدير، وقيادة الفارس برناردو بينيرو.

وذهب لقب بطولة السرعة «ارتجال دبي داش» التي جرت في الشوط الرابع لمسافة 1000 متر عشبي، لصالح الجواد «كوفر آب» المملوك لخليفة سعيد سليمان، بإشراف المدرب سايمون وإد كريسفورد، وقيادة الفارس وليام بيوك.

واختتمت الأمسية بالشوط التاسع «إعمار سترايد» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة ضمن الفئة «المشروطة»، وتوج بلقبه الجواد «راجح» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مايكل كوستا، وقيادة الفارس أندرو سلاتري.

ونجحت جياد فريق «غودولفين» العالمي، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك، في الفوز بثلاثة من أصل الأشواط التسع التي امتدت عليها الأمسية، جاء أولها مع «ميستريوس نايت» بفوزه في الشوط الثاني «بيزنس باي تشالينج» المخصص لخيول فئة «القوائم» لمسافة 1400 متر عشبي، قبل أن يضيف ابن الفحل الشهير «غياث» المهر «وبرا بالو» ثاني الانتصارات، بفوزه بلقب بطولة «الراشدية» التي جرت في الشوط السادس، وخصصت لخيول الفئة الثانية لمسافة 1800 متر عشبي، وأكمل «باي ذا بوك» الثلاثية بفوزه في الشوط الثامن «سباق نادي دبي لسباق الخيل كلاسيك» الذي امتد لمسافة 2410 أمتار عشبية.