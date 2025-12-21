منصور الحمادي بطل سباق «العمالقة» للقدرة

تُوِّج الفارس منصور ناصر الحمادي بلقب سباق العمالقة للقدرة، الذي أُقيم أمس في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم، ضمن فعاليات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة والتحمل، بمشاركة 76 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة.

ونجح الحمادي في انتزاع الصدارة على صهوة الجواد «سكوتش» لإسطبلات الريف العجبان، مسجلاً زمناً قدره 3:46:47 ساعات وبمعدل سرعة بلغ 26.46 كلم/ساعة.

وحل في المركز الثاني الفارس الهندي مانوهار سينج على صهوة «إس دبليو كادجيشيل» لإسطبلات «أم 7» بزمن 3:46:49 ساعات، فيما جاء المركز الثالث من نصيب الفارس عبدالله يوسف الحمادي من إسطبلات المغاوير على صهوة «إل إم مساراتي» بزمن 3:46:57 ساعات.

وشهد السباق، المخصص للفرسان بوزن 70 كغم كحد أدنى، منافسة قوية، لاسيما من الفرسان العائدين إلى أجواء السباقات بعد فترة غياب. وقدم بطل السباق أداءً تصاعدياً لافتاً؛ إذ حل تاسعاً في المرحلة الأولى، وثامناً في الثانية، وسابعاً في الثالثة، قبل أن يفرض سيطرته على الصدارة في المرحلة الأخيرة ويحافظ عليها حتى خط النهاية، مسجلاً أول ألقابه في مسيرته بسباقات القدرة.

وتوج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق أحمد السويدي، ومدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد عبدالله النقبي، ومدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة محمد الجنيبي، ورئيس قسم التسويق بالاتحاد سلطان الحوسني.