البطائح يهزم الجزيرة ويصل إلى الفوز الثامن في دوري السلة

واصل فريق البطائح البداية الأفضل له تاريخياً في بطولة الدوري العام لكرة السلة، بتحقيقه الانتصار الثامن، عقب فوزه على ضيفه الجزيرة (72-44)، أول من أمس، في ختام الجولة العاشرة من إياب الدور التمهيدي، فيما فاز الظفرة على الوحدة (100-69) على صالة الوصل.

وافتتحت الجولة مساء الخميس الماضي بإقامة مباراتين، سجلت الأولى فوز شباب الأهلي على مضيفه النصر (101-73)، فيما عاد الشارقة بانتصارٍ مستحق أمام مستضيفه الوصل بواقع (100-70).

وعزز الشارقة صدارته برصيد 19 نقطة، فيما يوجد البطائح وشباب الأهلي في المركز الثاني برصيد 18 نقطة لكل منهما، وتراجع النصر للمركز الرابع برصيد 17 نقطة، فيما الوصل خامساً بـ14 نقطة، بفارق نقطتين عن الظفرة في المركز السادس، ويقبع الجزيرة والوحدة بالمركزين السابع والثامن، برصيد 11 و10 نقاط على التوالي.

وتخوض الفرق الثمانية في السابعة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل الجولة الـ11 من الدور التمهيدي، بإقامة أربع مباريات في التوقيت ذاته، حين يلتقي الشارقة مع الظفرة والوصل مع البطائح والنصر والوحدة والجزيرة وشباب الأهلي.