حكيمي جاهز.. و«القرار يعود إلى المدرب الركراكي»

أكد قائد المنتخب المغربي لكرة القدم أشرف حكيمي، أمس، جاهزيته لخوض المباراة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم أمام جزر القمر اليوم بعد تعافيه من الإصابة، لكن «القرار يعود إلى المدرب».

وقال الظهير الأيمن والقائد الثاني لنادي باريس سان جرمان الفرنسي خلال مؤتمر صحافي عشية المباراة الافتتاحية: «أشعر بأنني بحالة جيدة، وسنرى ما سيقرره المدرب» وليد الركراكي.

وأصيب حكيمي بالتواء خطير في الكاحل إثر تدخل قوي من مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، الكولومبي لويس دياس في الرابع من نوفمبر الماضي في الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف حكيمي: «كانت فترة صعبة بالتأكيد، لكن إصراري على التواجد مع منتخب بلادي دفعني إلى بذل أقصى الجهود للتعافي والتواجد في هذه الفرصة الاستثنائية». وتابع: «منذ فترة طويلة ونحن ننتظر هذه اللحظة. لدينا الرغبة ونعي المسؤولية الملقاة على عاتقنا. إنها مسؤولية إيجابية تحفزنا، وما يجب علينا القيام به هو التحكم بمشاعرنا أمام جمهورنا وأن نكون في الموعد».

وتابع لاعب ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني السابق: «عملنا كثيراً كي نكون جيدين، ونحن جاهزون لتقديم أفضل مستوى ومحاولة الإبقاء على الكأس في المغرب، وبطبيعة الحال مع احترام المنافسين».

وأردف قائلاً: «نعرف ما نحن بحاجة إلى القيام به. انتظرنا هذه اللحظة منذ خروجنا من ثمن النهائي في نسخة 2024 في ساحل العاج. تدربنا بقوة كل يوم والآن نحن أمام فرصة تاريخية يجب أن نستغلها، ومساعدة المنتخب من أجل الفوز باللقب».

ويخوض حكيمي الكأس القارية للمرة الرابعة في مسيرته وانتهت الثلاث السابقة بخيبات أمل، لكنه شدد على أن النسخة الحالية مختلفة واستثنائية: «على أرضنا وأمام عائلاتنا وكل الأمة خلفنا، وهذا حافز إضافي للدفاع عن ألوان منتخب بلدك وتقديم أفضل ما لديك».

وشدد حكيمي على الإنجازات الجماعية بالقول: «لا أفكر في الإنجازات الفردية والشخصية. أفضل اللعب الجماعي ورؤية المغاربة سعداء، سواء لعبت أو لم ألعب، فأنا أفضل الفوز باللقب، ومعاً سنقوم بأشياء عظيمة».