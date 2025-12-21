نخبة السائقين يشاركون في منافسات «يو تي في» بمهرجان ليوا الدولي

أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات مهرجان ليوا الدولي انطلاق منافسات سباق «يو تي في» للدراجات اليوم في تل مرعب، بمشاركة نخبة السائقين من داخل الدولة وخارجها.

وأكدت في بيان، أمس أن السباق يقام ضمن فئتين رئيستين، تشمل فئة «يو تي في» المزودة بنظام التيربو، والفئة نفسها بدون تيربو، لتسجيل أفضل توقيت زمني، وفق أنظمة ولوائح فنية معتمدة، تضمن أعلى معايير السلامة والتنافس بين المشاركين.

ونوهت بأن مهرجان ليوا الدولي 2026، يواصل تنظيم سلسلة من المنافسات الرياضية المتنوعة التي تجمع بين رياضات المحركات، والطابع التراثي والسياحي للمنطقة، وسط حضور جماهيري كبير، برعاية رئيسة من جيتور، الراعي الرئيس لفئة السيارات ضمن المهرجان.

