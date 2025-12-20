فييرا: منتخب الإمارات استحق المركز الثالث في كأس العرب

أكد مدرب الشارقة ومنتخب العراق السابق، البرتغالي جورفان فييرا، أن بطولة كأس العرب التي اختتمت أخيراً في قطر ظهرت بمستوى فني أعلى مما كان متوقعاً، ما يعكس التطور اللافت الذي شهدته المنتخبات العربية خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الأداء الفني لمعظم المنتخبات المشاركة كان مميزاً ومبهراً.

وأسفرت البطولة عن تتويج منتخب المغرب باللقب، فيما حل منتخب الأردن في المركز الثاني، وتقاسم المنتخبان الإماراتي والسعودي المركز الثالث.

«الأبيض» الإماراتي

وقال فييرا في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» إن المنتخب الإماراتي قدّم مردوداً فنياً مميزاً في كأس العرب، أهّله للحصول على المركز الثالث مناصفة مع المنتخب السعودي، معرباً عن إعجابه بأداء عدد من اللاعبين المواطنين، وعلى رأسهم علي صالح، وماجد راشد، وحارس المرمى حمد المقبالي، إضافة إلى لاعبين آخرين ينتظرهم مستقبل واعد.

وأضاف فييرا: «لدي معرفة جيدة بكرة القدم الإماراتية، فقد عملت في دوري المحترفين مواسم عدة مع ثلاثة أندية، حيث توليت تدريب اتحاد كلباء مرتين، وبني ياس، ثم الشارقة، وجميع ذكرياتي مع الكرة الإماراتية إيجابية، وكانت إضافة مهمة لمسيرتي المهنية وسمعتي التدريبية، ولاأزال أتابع الأندية الإماراتية بشكل منتظم، ولدي اطلاع على نتائجها ولاعبيها ومدربيها».

توقيت غير مناسب

وأشار فييرا إلى أن كأس العرب لا يمكن مقارنتها بكأس آسيا أو كأس أمم إفريقيا من حيث الأهمية، مؤكداً أن لكل بطولة خصوصيتها، إلا أن مشاركة بعض المنتخبات بتشكيلات غير مكتملة أفقدت البطولة جزءاً من زخمها الجماهيري، حيث حُرم الجمهور من مشاهدة نجوم كبار، مثل المصري محمد صلاح.

وأضاف أن توقيت إقامة كأس العرب لم يكن مناسباً بسبب تزامنه مع موعد بطولة كأس أمم إفريقيا، إذ لم يفصل بين نهائي البطولتين سوى ثلاثة أيام فقط، ما أدى إلى غياب عدد كبير من النجوم.

الأردن والعراق

وشدد فييرا على أنه لا يمكن تقييم نتائج منتخبات مصر وتونس والجزائر في كأس العرب بشكل سلبي، نظراً لمشاركتها بتشكيلات من الصف الثاني، مؤكداً أن الصورة الحقيقية لمستويات هذه المنتخبات ستتضح خلال كأس أمم إفريقيا بمشاركة اللاعبين الأساسيين.

ووصف منتخب الأردن، الذي حل في المركز الثاني، بأنه من أفضل المنتخبات العربية، خصوصاً أنه شارك بمعظم لاعبيه الأساسيين، وقدم أداءً قوياً في جميع مبارياته، مشيراً إلى أن مشاركته المقبلة ستكون مهمة، وأن الحكم على مستواه من خلال كأس العرب فقط يجعله ضمن نخبة المنتخبات العربية.

كما أعرب فييرا عن إعجابه بالمنتخب العراقي، رغم مشاركته بتشكيلة تجمع بين عناصر شابة وأصحاب خبرة، واصفاً مهمة التأهل إلى كأس العالم عبر الملحق العالمي بالصعبة، معرباً في الوقت ذاته عن سعادته بالعلاقة المميزة التي تربطه بالشعب العراقي منذ قيادته منتخب «أسود الرافدين» للتتويج بكأس آسيا 2007.