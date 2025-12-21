معتز عبدالله: المقبالي وساشا والغساني وماجد أبرز نجوم المنتخب في كأس العرب

أكد المدرب الوطني في كرة القدم والحارس الدولي السابق، معتز عبدالله، أن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب التي اختتمت أخيراً في الدوحة، ورغم ما صاحبها من بعض المشكلات الفنية، حققت مكاسب فنية مهمة، أبرزها الاحتكاك مع منتخبات قوية، إلى جانب بروز عدد من اللاعبين الذين أثبتوا حضورهم بقوة مع المنتخب. وأشار إلى أن حصول الأبيض على المركز الثالث مناصفة مع المنتخب السعودي يعكس جوانب إيجابية عدة، من بينها تألق الحارس الصاعد حمد المقبالي الذي فرض نفسه خياراً أساسياً في ظل غياب الحارس الأساسي خالد عيسى بسبب الإصابة، إضافة إلى بروز كل من ماجد راشد، وساشا، ويحيى الغساني.

وقال في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»: «الاحتكاك مع منتخبات كبيرة، بعضها سيُوجد في نهائيات كأس العالم 2026، مثل الجزائر والمغرب والأردن ومصر والسعودية، يمثل مكسباً مهماً للأبيض، وسيساعده على التطور خلال الفترة المقبلة».

ثبات التشكيلة

وأضاف أن المدرب أولاريو كوزمين بات قريباً من الوصول إلى التشكيلة الأساسية للمنتخب، بدليل أن التغييرات من مباراة إلى أخرى لم تعد تتجاوز ثلاثة أو أربعة لاعبين، كما حدث في المباراة الأخيرة أمام المنتخب السعودي، بخلاف ما كان يحدث في السابق، رغم استمرار بعض المشكلات الفنية. وخاض المنتخب الوطني ست مباريات في البطولة، فاز في اثنتين أمام الكويت (3-1)، وأمام الجزائر بركلات الترجيح (7-6) بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، وتعادل أمام مصر (1-1)، وخسر أمام الأردن (1-2)، وأمام المغرب (0-3)، كما تعادل دون أهداف مع المنتخب السعودي قبل إلغاء المباراة بسبب الأحوال الجوية.

إيجابيات وسلبيات

واعتبر معتز عبدالله أن المنتخب قدم مباريات جيدة، خصوصاً أمام منتخب مصر، مشيراً إلى أن كوزمين منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين، ما أسهم في خلق حالة من التجانس داخل صفوف المنتخب، إلا أن البطولة كشفت في الوقت نفسه عن بعض السلبيات، أبرزها ضعف الإعداد البدني، الذي ظهر بوضوح خلال مواجهة المغرب.

وأضاف: «كنت قد تحدثت سابقاً عن بعض المشكلات التي يعاني منها المنتخب، ومنها نقص بعض العناصر، إلا أن هذا الأمر تم حله، حيث بات المنتخب يمتلك الأدوات التي تمكنه من التطور فنياً، إلى جانب دخوله مرحلة التجانس، خصوصاً أنه خاض البطولة دون ضغوط».

وشدد معتز عبدالله في ختام حديثه على أهمية استمرار المنتخب في خوض مباريات قوية أمام منتخبات كبيرة، كما حدث في كأس العرب، حتى يعتاد اللاعبون على اللعب في مستويات فنية عالية.