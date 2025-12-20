ثنائية لابا في كلباء تثبت أقدام العين في صدارة الدوري

أحرز لابا كودجو هدفين ليقود العين إلى الفوز على كلباء بهدفين دون رد اليوم السبت في الجولة التاسعة من مباريات دوري أدنوك للمحترفين، على استاد هزاع بن زايد في العين، ليثبت «الزعيم» أقدامه في صدارة لائحة الترتيب برصيد 23 نقطة، بينما توقف رصيد «النمور» عند 11 نقطة.

وقدم العين مباراة قوية، حيث إنه رغم إهدار لابا كودجو لأكثر من هجمة محققة، أبرزها فرصة لا تصدق من كرة عرضية تجاوزت حارس كلباء، ولكن الدولي التوغولي سدد الكرة خارج المرمى (13)، وفرصة أخرى من كرة عرضية لعبها بالاسيوس وتابعها لابا بتسديدة فوق العارضة (14)، ولكن الدولي التوغولي تألق وقاد الفريق للفوز.

وافتتح لابا النتيجة بإحراز الهدف الأول في الدقيقة 26، من كرة عرضية لعبها بالاسيوس وسقطت من يد الحارس سلطان المنذري وأكملها مهاجم «الزعيم» في المرمى، ثم أضاف هداف الدوري الهدف الثاني في الدقيقة 47 من مهارة رائعة داخل منطقة الجزاء، بينما تصدت العارضة لفرصة إحراز لابا للهدف الثالث (56)، ليحقق العين فوزه السابع في الدوري.