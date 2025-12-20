الفجيرة يصعد للوصافة.. و«يونايتد» يستعيد الانتصارات في دوري الدرجة الأولى

حقق فريق الفجيرة فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه فريق الاتفاق بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى، والتي أقيمت على ملعب شباب الأهلي في العوير، ليرفع الفجيرة رصيده إلى 17 نقطة صاعدًا إلى المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 3 نقاط في المركز الأخير.

وسجل أهداف الفجيرة الفرنسي ساندر بنبشير في الدقيقتين (12 و70)، وعبدالله أنور (44)، بينما أحرز هدف الاتفاق الهولندي جافان أندرسون (85).

وفي مباراة أخرى، استعاد فريق يونايتد نغمة الانتصارات بعدما تغلب على غلف يونايتد بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة دبي الرياضية، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الفجيرة، بينما بقي غلف يونايتد في المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

وسجل أهداف يونايتد العاجي إبراهيم أوتارا هدفين (24 و27)، والسنغالي مصطفى نام (22)، في حين سجل هدف غلف يونايتد الوحيد الكاميروني جون بوسكو (45).

مفاجأة الجزيرة الحمراء

وفي نتيجة مفاجئة، حقق فريق الجزيرة الحمراء فوزًا ثمينًا على مضيفه الحمرية بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الحمرية، وسجل هدف اللقاء الوحيد الغاني جوزيف أمواه (75).

وبهذا الفوز رفع الجزيرة الحمراء رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد الحمرية عند 14 نقطة في المركز الثامن.

تعادلان

وتعادل العروبة على ملعبه مع حتا بنتيجة (1-1)، حيث سجل لأصحاب الأرض محمد الحمادي (83)، ولحتا النيجيري جودينيوس أجييوكوي (90+5)، ليرفع حتا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، بينما وصل رصيد العروبة إلى 10 نقاط في المركز الثاني عشر.

كما تعادل الذيد مع مجد بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب الذيد، وسجل لأصحاب الأرض المغربي عدنان الوردي (51)، وللضيوف حمدان المنهالي (46)، ليرفع الذيد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس، فيما بقي مجد في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.