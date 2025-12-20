«فيكتوري تيم» يحسم لقب بطولة العالم لـ«فورمولا 1» للزوارق السريعة

حسم «فيكتوري تيم» لقب بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة «فورمولا 1» للمرة الأولى في تاريخه، عقب موسم استثنائي توج خلاله أيضاً بلقب بطولة العالم لفئة «إكس كات» للمرة السابعة، مؤكداً هيمنته على المشهد العالمي بجدارة.

وجاء التتويج بلقب الفرق حسابياً، بعد فوز سائقه شون تورونتي على متن زورق «الفيكتوري 4» بالمركز الأول في سباق السرعة الثاني اليوم ضمن منافسات جائزة الشارقة الكبرى ليحصد 10 نقاط، أضاف إليها الفريق 6 نقاط أخرى بفضل حلول زميله أليكس ويكستروم على متن زورق «الفيكتوري 3» في المركز الخامس، ليجمع الفريق 16 نقطة كانت كافية لحسم اللقب العالمي.

ورفع الفيكتوري رصيده إلى 177 نقطة في صدارة الترتيب العام، متقدماً بفارق 40 نقطة عن فريق الشارقة صاحب المركز الثاني برصيد 137 نقطة، فيما حل الفريق السويدي ثالثاً برصيد 129 نقطة.

ويتطلع شون تورونتي إلى حسم لقب بطولة العالم للسائقين، عندما يشارك في السباق الرئيسي غداً ضمن جائزة الشارقة الكبرى، بعدما رفع رصيده إلى 99 نقطة، حيث يكفيه التواجد ضمن المراكز الخمسة الأولى لضمان اللقب، والابتعاد عن أقرب منافسيه السويدي يوناس أندرسون صاحب المركز الثاني برصيد 85 نقطة، فيما يحتل أليكس ويكستروم المركز الثالث برصيد 78 نقطة.

وهنأ محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، فريق الفيكتوري على هذا الإنجاز العالمي غير المسبوق في فئة «فورمولا 1»، مشيداً بالجهود الكبيرة التي أثمرت هذه النجاحات في موسم عكس الطموح العالي وحسن التخطيط للوصول إلى منصات التتويج.

وأشاد بالتنظيم المتميز لجائزة الشارقة الكبرى لسباقات «فورمولا 1» للزوارق السريعة، مؤكداً أن استضافة الشارقة لهذا الحدث العالمي تعكس مكانتها البارزة على خريطة الرياضات البحرية الدولية، وأن حسم اللقب على أرض دولة الإمارات ضاعف من قيمة الإنجاز.