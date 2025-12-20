خورفكان يعزز عقدة بني ياس في «الشامخة»

زاد خورفكان من متاعب بني ياس بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف دون رد في الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليعزز من عقدة «السماوي» بعدم فوزه على ملعبه في آخر 8 مباريات خاضها في الشامخة، حيث رفع «النسور» رصيده إلى 11 نقطة، وتوقف رصيد بني ياس عند 4 نقاط.

وتقدم خورفكان بهدف مبكر من ركلة جزاء أحرزها المغربي سليم أملاح (8)، بينما ألغى الحكم هدفاً أحرزه يوسف نياكاتيه لصالح بني ياس بسبب ارتكابه مخالفة قبل تسديده الكرة (23)، قبل أن يضيف بابلو بافلوف الهدف الثاني لصالح «النسور» من متابعة جيدة لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء (40).

أما الشوط الثاني أهدر «السماوي» فرصة تقليص النتيجة عندما تألق الحارس أحمد حمدان بتصديه لركلة جزاء سددها نياكاتيه (56)، وأنهى طارق تيسودالي اللقاء بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز خورفكان.