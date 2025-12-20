ثنائية مؤمن وفايز تمنح عجمان الانتصار على دبا

حقق عجمان فوزاً ثميناً على دبا بهدفين دون رد في الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين على استاد راشد بن سعيد في عجمان، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 13 نقطة، بينما استمر دبا في المركز الـ 14 بلائحة الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

وسيطر عجمان على اللقاء، وكان الفريق الأفضل خلال الشوطين، حيث تألق حارس دبا الفجيرة محمد الرويحي في التصدي لأكثر من فرصة خطرة، قبل ان يحرز إسماعيل مؤمن الهدف الأول بطريقة رائعة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 79، وحسم عصام فايز اللقاء بإضافته للهدف الثاني من متابعة رائعة لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز «البرتقالي».