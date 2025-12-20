الشامسي يتسلم كتاب «إرث آل مكتوم.. تاريخ رياضي»

تسلّم عبيد سالم الشامسي، نائب رئيس اتحاد كرة القدم وعضو وفدنا الكروي المشارك في كأس العرب لكرة القدم بالدوحة، التي اختتمت منافساتها اول امس الإصدار التوثيقي الجديد «إرث آل مكتوم.. تاريخ رياضي»، وذلك خلال استقباله مؤلف الكتاب الزميل محمد الجوكر، الباحث والمؤرخ الإعلامي، الذي يوثق من خلاله مسيرة الأسرة الحاكمة في دبي ودورها الريادي في دعم الحركة الرياضية.

وأشاد الشامسي بالجهد الكبير الذي بذله المؤلف في مجال التوثيق الرياضي، عبر إصداراته المتعددة التي أثرت المكتبة الرياضية، متزامنة مع ذكرى اليوم الوطني لتأسيس الاتحاد، مؤكداً أن التوثيق في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي، يُعد عملاً وطنياً دقيقاً ومهماً لحفظ الذاكرة الرياضية للأجيال المقبلة.

وأوضح بوسالم أن الكتاب يمثل توثيقاً مهماً لمسيرة الأسرة الحاكمة في دعمها المستمر للرياضة والرياضيين، وحرصها على توفير أفضل البيئات والإمكانات لأبناء الوطن لممارسة الرياضة، بما يعكس الاهتمام الكبير بهذا القطاع الحيوي. وهنّأ الشامسي قطاع الشباب والرياضة في دولة الإمارات بهذا الإصدار القيّم، معرباً عن شكره وتقديره للمؤلف على جهده الوطني ودوره في إبراز هذا الإرث الرياضي المشرّف.

وأكد الشامسي أن دولة الإمارات، في ظل القيادة الحكيمة، تشهد نهضة رياضية متكاملة ترتبط فيها الرياضة بالثقافة وتنمية الإنسان، باعتبارها تعبيراً عن الحس الإنساني والمجتمعي النبيل. وأشار إلى أن قيادتنا الرشيدة تدرك أهمية الأندية الرياضية وارتباطها الوثيق بالتعليم والثقافة والرعاية الصحية وجودة الحياة، وقدرتها على الإسهام في بناء الفرد والمجتمع وتحقيق الأهداف الوطنية، حتى أصبحت الرياضة جزءاً راسخاً من الوعي المجتمعي والتفكير المستقر في وجدان الوطن.

من جانبه، أعرب الكاتب محمد الجوكر عن بالغ شكره وتقديره لعبيد سالم الشامسي على مواقفه المشرفة، ودعمه ومساندته الدائمة، وتشجيعه المستمر على مواصلة هذا العمل الوطني التوثيقي، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل دافعاً كبيراً للاستمرار في حفظ وتوثيق التاريخ الرياضي الإماراتي، موجهاً له خالص الشكر والامتنان على وقوفه ومساندته.