نادي بني ياس: هناك خطأ في قرار «فيفا» نعمل على تصحيحه مع الجهات المختصة

أصدر نادي بني ياس بيان رسمي بخصوص القرار الذي اصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والخاص بمنع النادي من قيد اللاعبين لثلاث فترات.

وقال نادي بني ياس في البيان: «يوضح نادي بني ياس بشأن ما تم تداوله وإيقاف النادي عن التسجيل والقيد لثلاث فترات تعاقدية اعتبارا من 19 ديسمبر الجاري. ونؤكد أن هناك خطأ في القرار الصادر عن لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث تعمل الإدارة القانونية حاليا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الخطأ بالتنسيق مع الجهات المختصة».