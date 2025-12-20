"فيفا" يمنع نادي بني ياس من قيد اللاعبين لثلاث فترات

ضاعف الاتحاد الدولي لكرة القدم حجم الصعوبات التي يواجهها فريق بني ياس، الذي يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم برصيد 4 نقاط فقط بعد مرور 8 جولات، وذلك بعد أن قرر حرمان النادي من إجراء أي تعاقدات لمدة ثلاث فترات انتقالية مقبلة، في قرار يُعد ضربة قوية لـ«السماوي»، الذي كان يسعى لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأعلن «فيفا»، عبر موقعه الرسمي، أن نادي بني ياس سيكون ممنوعاً من إبرام أي صفقات خلال ثلاث فترات انتقال متتالية، وهو ما يعني حرمانه من فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق في 13 يناير المقبل وتستمر حتى 9 فبراير، إضافة إلى فترة الانتقالات الصيفية لعام 2026، والشتوية في بداية عام 2027.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أن قائمة حظر التسجيل الصادرة عنه، والتي تضم عدداً كبيراً من الأندية حول العالم، تُعد مصدراً حيوياً لمجتمع كرة القدم، إذ تتضمن بيانات تفصيلية عن الأندية التي تواجه حالياً حظراً على تسجيل لاعبين جدد بقرارات من «فيفا».

وذكر «فيفا» أن قائمة الحظر تشمل الأندية الممنوعة مؤقتاً من تسجيل لاعبين جدد بسبب مخالفات مختلفة، مثل النزاعات المالية أو الخروقات التنظيمية. وباعتبارها أداة أساسية للاتحادات الأعضاء، والاتحادات القارية، والأندية، واللاعبين، والوكلاء، تسهم قائمة حظر التسجيل الصادرة عن الاتحاد الدولي في تعزيز الشفافية والامتثال داخل منظومة كرة القدم، وتمكين جميع الأطراف المعنية من متابعة الأندية غير المؤهلة لإبرام تعاقدات جديدة خلال فترة الحظر.

يُذكر أن نادي بني ياس يُعد النادي الوحيد من أندية دوري أدنوك للمحترفين الموجود في هذه القائمة، التي تضم أندية أخرى داخل الدولة، من بينها نادي الغربية وفليتوود يونايتد التي تنشط في دوري الدرجة الثانية والثالثة.