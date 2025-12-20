مهرجان الثاني من ديسمبر للشطرنج يختتم منافساته في العين

اختتم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بنجاح منافسات بطولة الثاني من ديسمبر للشطرنج الكلاسيك، التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الثاني من ديسمبر للشطرنج تزامنًا مع احتفالات الدولة بيوم الاتحاد، وسط أجواء تنافسية امتدت على مدار سبع جولات بنظام الشطرنج الكلاسيك.

وشهدت منافسة قوية حتى الجولة الأخيرة، وأسفرت عن تتويج غيث سعيد النعيمي بالمركز الأول، يليه محمد سعيد الشامسي في المركز الثاني، وخليفة طلال البلوشي ثالثًا، إلى جانب تتويج شيخة ناصر الشامسي بجائزة أفضل لاعبة، وعلي راشد القمزي بجائزة أفضل لاعب، فيما تميزت المنافسات بحضور لافت للفئات العمرية المختلفة، اذ نال سعد جابر الأحبابي وفاطمة ناصر الشامسي لقب أفضل لاعب ولاعبة تحت 14 سنة، وأحمد يونس الخميري ومريم الكندي تحت 12 سنة، وزايد العلي وموزة الكندي تحت 10 سنوات، ومحمد مصبح الكعبي والعنود النعيمي تحت 8 سنوات.

وأكد نائب رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، عبدالله الراشدي، أن مهرجان الثاني من ديسمبر للشطرنج يجسد يعكس حرص النادي على الاحتفاء بالمناسبات الوطنية عبر الرياضات الذهنية، ودعم المواهب وصناعة أبطال المستقبل في بيئة تنافسية محفزة، وقال: «مثل هذه البطولات تسهم في صقل مهارات اللاعبين وترسيخ قيم الانتماء وتعزيز مكانة النادي كمنصة رياضية مجتمعية رائدة».

وفي السياق ذاته، أعلن النادي عن تنظيم بطولة الشطرنج السريع (Rapid) ضمن فعاليات المهرجان، والمقررة يومي 27 و28 ديسمبر الجاري في مقر النادي بمدينة العين، استمرارًا للاحتفال بيوم الاتحاد.