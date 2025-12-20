المنتخب يحتفي بـ «اليوم العالمي للسلة» أمام محترفي الأندية

يخوض المنتخب الوطني لكرة السلة، في الواحدة ظهر غدٍ، مواجهة خاصة تجمعه مع فريق يضم المحترفين الأجانب للأندية، ضمن احتفالية ينظمها اتحاد اللعبة على صالة نادي البطائح، بمناسبة «اليوم العالمي لكرة السلة».

وتستهل الاحتفالية في العاشرة صباحاً بالتجمع الثالث لفرق البراعم «أ» ضمن منافسات (4X4) المستحدثة من اتحاد اللعبة، على أن تتبع في الـ12 ظهراً بورشة فنية للحكام والمدربين، وصولاً إلى مباراة المنتخب أمام المحترفين، وتنتهي في الثانية ظهراً باستكمال مسابقة البراعم (4X4).

من جهة أخرى، واصل فريق الشارقة صدارته لدوري كرة السلة عقب فوزه على مضيفه الوصل بنتيجة (100-70) أول من أمس، ضمن الجولة الـ10 من الدور التمهيدي، بينما عاد شباب الأهلي من صالة مضيفه النصر بانتصار مستحق بنتيجة (101-73).

وعزّز الشارقة رصيده إلى 19 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه شباب الأهلي، فيما تراجع النصر إلى المركز الثالث برصيد 17 نقطة، بينما حافظ الوصل على مركزه الخامس برصيد 14 نقطة رغم الخسارة.