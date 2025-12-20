بعد إصابة النعيمات.. ضربة جديدة لمنتخب الأردن

تعرّض المنتخب الأردني لضربة أخرى، بعد إصابة أدهم القريشي بقطع في الرباط الصليبي، أول من أمس، خلال نهائي كأس العرب لكرة القدم في قطر، وفق ما أعلن الاتحاد الوطني للعبة، ما يهدد مشاركته مع بلاده في نهائيات مونديال الصيف المقبل.

وذكر الاتحاد في بيان مقتضب: «أظهرت الفحوص الطبية والصور الشعاعية التي خضع لها اللاعب أدهم القريشي، عقب انتهاء اللقاء، تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي».

وشارك القريشي (30 عاماً) بديلاً في الشوط الثاني، مكان عصام السميري، في اللقاء الذي خسره الأردن أمام المغرب 2-3 بعد التمديد على ملعب لوسيل. وسيخضع القريشي لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتشكّل إصابة القريشي ضربة قوية لمنتخب الأردن، الذي سبق له أن خسر جهود نجمه يزن النعيمات بسبب إصابة مماثلة خلال الفوز على العراق 1-صفر في دور الثمانية.