1.25 مليون إجمالي الحضور الجماهيري «غير المسبوق» لكأس العرب

سجّلت بطولة كأس العرب 2025 في قطر أرقاماً جماهيرية غير مسبوقة، لتدخل تاريخ المسابقة من أوسع أبوابه، بعدما بلغ إجمالي الحضور الجماهيري مليوناً و248 ألفاً و457 مشجعاً، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، في نسخة وُصفت بأنها الأنجح جماهيرياً منذ انطلاقتها.

واختُتمت المنافسات بمباراة نهائية تاريخية جمعت منتخبي المغرب والأردن على استاد لوسيل.

وشهدت المباراة الختامية حضور 84 ألفاً و517 متفرجاً، لتسجل أعلى حضور جماهيري لمباراة واحدة في تاريخ كأس العرب، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل خلال مواجهة السعودية والمغرب في دور المجموعات من النسخة ذاتها، والتي حضرها 78 ألفاً و131 متفرجاً.

يُذكر أن استاد لوسيل، الذي استضاف المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، كان قد شهد حضوراً جماهيرياً بلغ 88 ألفاً و966 متفرجاً، بفارق 4000 مشجع فقط مقارنة بنهائي كأس العرب.

وتم استبعاد مباراة الإمارات والسعودية، التي كانت مقررة لتحديد المركزين الثالث والرابع، من الحسابات الجماهيرية، بعدما جرى إلغاؤها عقب نهاية الشوط الأول، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وعكست الأرقام المسجلة حجم التفاعل الكبير من الجماهير العربية، سواء المحلية أو القادمة من مختلف الدول إلى قطر، إذ واصلت المدرجات امتلاءها منذ الأدوار الأولى حتى المشهد الختامي. وسجّل دور المجموعات حضوراً جماهيرياً لافتاً بلغ 812 ألفاً و318 مشجعاً خلال 24 مباراة، بفارق كبير عن الرقم الإجمالي المسجل في نسخة 2021، والذي بلغ 571 ألفاً و605 مشجعين.

كما شهد دور ربع النهائي حضور 210 آلاف و274 مشجعاً، فيما واصل الدور نصف النهائي الزخم الجماهيري بوجود 96 ألفاً و723 مشجعاً في مباراتين؛ إذ حضر مباراة الأردن والسعودية 62 ألفاً و825 مشجعاً، بينما شهدت مواجهة المغرب والإمارات حضور 33 ألفاً و898 مشجعاً. كما سجل الدور التمهيدي حضور 44 ألفاً و625 مشجعاً خلال سبع مباريات سبقت انطلاق النهائيات رسمياً.

ولم يقتصر تميز النسخة الحالية على الأرقام الجماهيرية فقط، بل امتد إلى الجانب الفني، حيث خاضت المنتخبات 33 مباراة منذ انطلاق النهائيات حتى المباراة النهائية، شهدت 22 انتصاراً و8 تعادلات، منها ثلاثة تعادلات سلبية وخمسة إيجابية، وتم تسجيل 77 هدفاً بمعدل تهديفي بلغ 2.5 هدف في المباراة الواحدة. كما احتُسبت 13 ركلة جزاء، سُجل منها 10 وأُهدر 3، إلى جانب إشهار 80 بطاقة صفراء و11 بطاقة حمراء.