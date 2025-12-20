3 لاعبين يمثلون «شطرنج الإمارات» في المونديال

يشارك المنتخب الوطني في بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف في الدوحة من 26 إلى 30 الشهر الجاري، بثلاثة لاعبين هم: سالم عبدالرحمن وعمران الحوسني وعمار السدراني.

ويشارك أيضاً ثلاثة حكام مواطنين في إدارة المنافسات، وهم الدكتور سلطان علي الطاهر نائب رئيس لجنة الحكام، إلى جانب الحكمين الدوليين فيصل الحمادي وسلمان الطاهر.

من جهته، قال الأمين العام بالإنابة لاتحاد الشطرنج ناصر عبدالله بن عامر في تصريحات صحافية: «إن المشاركة في البطولة تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد لتعزيز مهارات اللاعبين ورفع جاهزيتهم الدولية»، مضيفاً أن «الاتحاد يثق بقدرة اللاعبين الثلاثة على تمثيل الإمارات بأفضل صورة في هذا الحدث العالمي».

وأضاف أن: «مشاركة الحكام المواطنين في هذا الحدث العالمي تعكس المكانة المتقدمة التي يحظى بها الشطرنج الإماراتي على الساحة الدولية، سواء على مستوى اللاعبين أو التحكيم، إذ جاء اختيار هذه الكفاءات الوطنية بعد سنوات من العمل والتأهيل المستمر والدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد لقضاة الشطرنج، بما يسهم في تقديم صورة مشرفة عن الشطرنج الإماراتي في كبرى البطولات العالمية».